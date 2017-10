Kapkodás miatt lett hibás az aradi vértanúk csepeli emléktáblája

Zavaros zsarolási történettel állt elő Csepel önkormányzata, hogy miért írhatták el az aradi vértanúk kivégzésének dátumát azon az emléktáblán, amelyet október 6-án koszorúzott meg többek között Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, országgyűlési képviselő és Borbély Lénárd kormánypárti polgármester.

Kérdésünkre, hogy történhetett meg az a szégyen, hogy az emléktábla szövege szerint az aradi tizenhármakat 1848. október 6-án végezték ki, illetve a tizennegyedik vértanúnak is mondott Kazinczy Lajos tábornokról miért írták, hogy szintén 1848-ban, mégpedig október 25-én lett a Habsburg-megtorlás áldozata, Ábel Attila fidesz–KDNP-s alpolgármester – aki szintén ott volt a megemlékezésen – válaszolt. Közölte: „Az aradi vértanúk csepeli emléktáblája helyszűke miatt eredetileg egy magánház kerítésén volt. Szomorú, de korunkra jellemző, hogy a magánház tulajdonosa pénzkereseti lehetőséget látott a táblában. Ezért nem elégedett meg azzal, hogy a kerület a kerítését is rendben tartotta, éves bérleti díjat követelt. A csepeli önkormányzat nem kíván semmilyen zsarolásnak sem engedni. A kerület vezetése határozott úgy, hogy egy emlékoszlopot állít az emléktábla helyett. Az idő rövidsége miatt hiba csúszott a szövegbe, amit sajnálunk. A hibát elkövető kollégánkat felelősségre vontuk. Azzal viszont nem értünk egyet, hogy a Magyar Nemzet vagy bármely más médium megalázza a hibát elkövető munkatársat, ezért a nevét nem közöljük.”

A pénteki eseményről és a súlyos ténybeli tévedésről még vasárnap délután számolt be a 444. Ábel Attila érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy az emlékoszlop a táblával nem több mint 370 ezer forint plusz áfa összegbe került. Hozzátette: „Az emléktáblát a hiba miatt nem is avatták fel, ellentétben a sajtóban megjelenttel. Csak koszorúzás volt október 6-án.”

Tény azonban, hogy még a „hivatalos csepeli sajtó”, a XXI. kerületi önkormányzat honlapja, a Csepel.hu is így számolt be a nemzeti gyásznap helyi eseményéről: „Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúira emlékeztek, egyúttal egy emléktáblát avattak az Aradi vértanúk és a Szentmiklósi út kereszteződésében október 6-án.”

Cikkünk megjelenése után a Csepel.hu szerkesztői az „avattak” szót átírták, s helyette már az olvasható: „koszorúztak”.