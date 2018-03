Karácsony: a Jobbiknak kellene változtatnia álláspontján, hogy tárgyaljanak

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje nyitott az egyeztetésekre az ellenzéki együttműködésről, akár a Jobbikkal is leülnének tárgyalni, ám úgy látja, ehhez a Jobbiknak kellene változtatnia az álláspontján.

Karácsony Gergely az MSZP Facebook-oldalán közvetített online fogadóóráján hétfőn az ellenzéki együttműködéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva kiemelte, a Közös Ország Mozgalom felmérésein az MSZP–Párbeszéd-szövetség jelöltjei voltak a legesélyesebb kihívók. Ezzel együtt is érdekeltek abban, hogy világos legyen, melyik jelölt hozhatja el a mandátumot – mondta.

Hangsúlyozta: az LMP-vel elkezdték az egyeztetéseket, ezek „viszonylag biztatóan alakulnak”. Az LMP ahhoz köti magát, hogy a Jobbikkal is legyen megállapodás – közölte, hozzátéve: úgy gondolja, olyan párttal nem lehet megállapodni, amelyik nem akar.

„Én nem várnék senki másra, állapodjunk meg, jelentsük ezt be akár március 15-én” – fogalmazott. Az emberek a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás eredménye után teljes joggal azt várják, hogy az ellenzéki pártok képesek legyenek megállapodni, és ha ez nem sikerül, „elverik a port” azon, aki erre képtelennek tűnik – tette hozzá.

Karácsony Gergely jelezte: bárkivel, így a Jobbikkal is leülne tárgyalni, a kampányfinisben már mindent érdemes megtenni azért, hogy beszélgessenek, de a Jobbik minden csatornán azt kommunikálja, hogy szóba se áll velük.

Elmondta azt is: március 15-én a Fővám téren az MSZP–Párbeszéd, a Liberálisok, az Együtt és a Demokratikus Koalíció részvételével tartandó rendezvényen egyebek mellett arról beszél majd, hogy Magyarországon „csendes forradalomra” van szükség. Szerinte kell forradalom, a szónak abban az értelmében, hogy rengeteg területen kell változtatni, mert a Fidesz az elmúlt nyolc évben nagyon sok mindent tönkretett. Úgy folytatta: számot kell vetni azzal is, az 1989-es rendszerváltás sok reményt nem teljesített be.

De a forradalomnak a békét kell elhoznia, nem arról kell szólnia, hogy gyűlöljük egymást – hangsúlyozta. Ez a békés, csendes forradalom az a kormányzás, amihez mandátumot kér – közölte.