Karácsony nem zárkózik el az LMP javára a visszalépésektől

Nyitott az MSZP–Párbeszéd szövetség, hogy visszalépjen az LMP javára, de ehhez tárgyalásokra van szükség – erről beszélt Karácsony Gergely azután, hogy a zöldpárt tegnap – egy jobbikos politikus mellett – az MSZP-s Kunhalmi Ágnes körzetében kivette indulóját a választási versenyből. A szocialisták és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy örülnek az LMP mostani döntésének, de még máshol is vissza kellene lépniük. – Hogy viszonozni tudjuk, kellene egymással beszélgetnünk – tette hozzá, nyíltan tárgyalást sürgetve. Azt azonban nem mondta ki egyértelműen, hogy ők fogják megkeresni az LMP-t, csak arról beszélt, hogy nyitottak az egyeztetésre.

A helyzet azért is érdekes, hiszen az LMP az elmúlt időszakban a hódmezővásárhelyi győzelemre hivatkozva leült az ellenzéki erőkkel – Gyurcsány Ferenctől kezdve Vona Gáborig –, és azt sürgették, hogy az egyéni választókerületekben legyen teljes megállapodás a kormánnyal szemben állók között. Egy ilyen összellenzéki egyezséget azonban nem sikerült tető alá hozniuk, ezért tegnap már azt jelentették be, hogy a kezdeményező szereptől elállnak, de ha megkeresik őket, akkor nyitottak a tárgyalásokra.

Az MSZP–Párbeszéd szövetség az Együttel is tárgyalni fog, Karácsony Gergely elmondása szerint napokon belül. Előzetesen nem akarta elárulni, hogy milyen ajánlatuk van Juhász Péter pártjának, pedig a fő konfliktus ismert: Csepelen újra elindul az Együtt színeiben Szabó Szabolcs, aki négy évvel ezelőtt a baloldali összefogás részeként meg tudta verni a fideszes Németh Szilárdot, most azonban az MSZP elindította ugyanott saját politikusát is, Bangóné Borbély Ildikót.

Karácsony Gergely és Molnár Gyula, az MSZP elnöke, illetve Tóth Bertalan, a szocialisták frakcióvezetője a tájékoztató előtt egy fővárosi hotelben 51 ország nagykövetével és vezető diplomatájával találkozott. Karácsony Gergely beszámolója szerint arról beszéltek a diplomáciai testületek vezetőinek, hogy szerintük Magyarország helye Európában, mégpedig egy megújuló, a szociális pillért kiépítő Európában van. Az Orbán-kormány politikája ugyanakkor veszélyezteti, hogy hazánk részes lehessen az európai közösségnek. Karácsony Gergely azért is nevezte időszerűnek mostani találkozóját, hiszen az elmúlt napokban Brüsszelben tárgyalt. Ott pedig – mint elmondta – a regionális és fejlesztési biztossal való tárgyalásán elhangzott, hogy Magyarországon olyan korrupciós kockázat merül fel az uniós források elköltésével kapcsolatban, amely súlyosan veszélyezteti, hogy hazánk valóban hozzájusson ezekhez a pénzekhez. – Nem babra megy a játék – fogalmazott a politikus.

Karácsony Gergely egyúttal leszögezte azt is, hogy amennyiben kormányt alakíthat az április 8-i választás után, csatlakozni fognak az Európai Ügyészséghez. Azt is hangsúlyozta, hogy nem akarják Magyarországot bevándorlóországgá változtatni, nem fogják támogatni a kötelező betelepítési kvótákat, hanem egy európai megoldást szorgalmaznak.