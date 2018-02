Kasza Tibi kiakadt a sürgősségi ellátáson

Trombózis gyanújával került kórházba Kasza Tibi édesanyja. Az egymillió követővel rendelkező, 2017-ben a leglátogatottabb magyar nyelvű Facebook-oldal boldog tulajdonosa a thaiföldi tengerpartról jelentkezett be szombati videójában, és számolt be anyukája kórházi kálváriájáról.

Ebben a megértő celeb többször is hangsúlyozza, hogy nem a keményen gürcölő orvosokkal, nővérekkel és egyéb egészségügyi dolgozókkal van baja, de úgy érzi, ami most történt, az már jelent valamit, komoly baj lehet az egészségügyben.

Édesanyja cukorbeteg, és korábban emiatt már majdnem elveszítette az egyik lábát. Most trombózis gyanújával vitték be mentővel, fektetve, de a kórház sürgősségi osztályán székre ültették, és otthagyták. A művész azonban megemelte a telefont, és Thaiföldről kijárta, hogy tegyenek a lába alá is egy széket. A délután négykor beszállított asszony végül hajnali egykor keveredett haza, miután megvizsgálták, és arra a megállapításra jutottak, hogy nagy valószínűséggel nincsen trombózisa.

Kasza hosszasan ekézi a triage rendszert, amelynek keretében a sürgősségin a tényleges vizsgálat előtt felmérik, mennyire sürgős a páciens ügye, és ez alapján döntik el, ki mennyit vár. Azért paradox ez, mert így máris az egészségügyi dolgozókat osztja, holott ciklikusan visszatér a gondolat, hogy nem ők a hibásak, hanem a rendszer.

Kasza végül drámai hozzászólásokat olvas fel követőitől. Csak úgy záporozik az „elképesztő, megdöbbentő, felháborító”.

A történet végül szerencsésen ért véget, ugyanakkor Kasza beszámolója nélkülözi a valódi drámaiságot és felháborodást, dramaturgiailag gyenge, indokolatlanul hosszú, gyakran ismétli önmagát. Inkább az az érzésem támad, hogy de jó lenne, ha én is pólóban ücsöröghetnék a szabadban, a közelben a tengerrel.

Az egészségügyben komoly problémák vannak. Szinte mindannyiunknak vannak élményei a hosszas, véget nem érő várótermi üldögélésről, ismerjük a közelmúlt hírét a Honvédkórházban félnapos várakozás után elhunyt betegről, aki vért hányt a folyosón. Sok szakmabeli külföldre távozott, aki maradt, gyakran méltatlan körülmények között dolgozik alacsony fizetésért. Az egészségügy mint téma a kampányban is szerepet kap, és valóban itt volna az ideje, hogy minden részletre kiterjedően felforgassák és rendbe tegyék.

De úgy tűnik az internet sztárja biztosra ment a témával, egyben azt érzem, jobbak voltak azok az idők, amikor nem a Kasza Tibik véleménye formálta a közgondolkodást.