„Kell még egy erős és kemény párt”

– Egy hete cirkuszt ígért lapunknak arra az esetre, ha a baloldal nem áll csendben össze. Azóta Botka László miniszterelnök-jelölt lemondott, az MSZP pedig az összeomlás szélére került. Beváltja ígéretét? – kérdeztük az elmúlt napok eseményeiről Suchman Tamást, a szocialisták egyik „nagy öregjét”, a Horn-kormány miniszterét, az első Gyurcsány-kabinet politikai államtitkárát.

– Párttársaim megelőztek, már eléggé nagy a cirkusz, s ez a legnagyobb baja a pártnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Most kapkodnak összevissza, a nagy bajban hirtelen tárgyalni akarnak a többi kis baloldali párttal, de ma már azt sem tudni, mit jelent a baloldal. Ön tudja?

– Tudom, és nem 1990 óta. Ma is járom az országot, látom a falvakban az összedőlő házakat, az eltüntetett mezőgazdaságot, a nem létező gazdákat, akiknek a helyét átvették a földtulajdonosok. Továbbá azt a másfél millió embert, akinek nincs munkahelye, alacsony a fizetése és a nyugdíja. Nekik étel kell, és pénz gyógyszerre. Őket kell megszólítani, velük kell beszélni az összes városban és községben, nem beszélve arról a 400 ezer, egyesek szerint 600 ezer emberről, akik már itt sincsenek, mert külföldi munkára kényszerültek.

– Botka László is őket szólongatta volna, mégis idő előtt megbukott. Mi lehet az oka, tényleg fideszes ügynökök épültek be a pártba, vagy ennyire tehetségtelenek az MSZP jelenlegi vezetői?

– Nem tudok fideszes ügynökökről, pedig vannak kormánypárti barátaim is, sőt beszélek is velük. Elismerem, hogy a Fidesznek sok jó gazdaságpolitikai döntése volt, nem csak rossz. Ugyanakkor csak annyit tudok mondani: számomra Magyarország, az itt élő emberek boldogulása a fontos, más semmi. Nem lehet hagyni, hogy ebben az országban csak egy erős párt legyen, mellette pedig senki se. A győzelem, a kormányrúd is fontos, de még fontosabb, hogy az MSZP újra erős párt legyen, hogy keményen fel tudjon lépni a parlamentben. Nem hiszem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egy Hitler, Szálasi vagy Rákosi lenne, de mindig kell lennie alternatívának, egy váltási lehetőségnek, hogy a mindenkori hatalom odafigyeljen az emberekre.

– Ehhez képest az MSZP egyes közvélemény-kutatások szerint mára 10 százalék alatti támogatottságú kispárttá töpörödött, politikusaik magukkal vagy más ellenzéki pártokkal foglalkoznak. Van, aki egyenesen az önfeloszlatást javasolja önöknek.

– Ezzel nem értek egyet. Nekem más javaslatom van: a szocialisták álljanak össze a DK-val, mert mi tisztességes baloldaliak vagyunk. Egy hónapon belül kell egy új kormányfőjelölt, és üzenjenek az egyszerű, baloldali embereknek, hogy lesz kire szavazniuk. Ne feledje, már volt, hogy ránk kétmilliónyian szavaztak, és ma is sokan várják a reményt, mert mi, baloldaliak többet tudunk tenni az emberekért. Az MSZP vezetői pedig vegyék tudomásul: változás kell, amelynek igénye nélkül nincs értelme politizálni, s a politikának sem másról, csak az emberekről kell szólnia. Még egyszer: kell egy erős baloldali és kemény párt! Nézzünk Európára, most Németországban is parlamentbe jutott egy szélsőjobboldali párt, ezért tartok a Jobbiktól is.

– A Jobbik mára – legalábbis saját definíciója szerint – radikális pártból néppárt lett. Ráadásul nagyon sok egykori szocialista szavazót tudtak „elcsábítani” az MSZP-től.

– Szerintem a Jobbik politikusainak és támogatóinak több mint egyharmada szélsőséges nézeteket vall.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Tőlük fél, de Gyurcsány Ferenccel összefogna? Az ő idejében történt az a rendőri erőszak, amikor a hírhedt őszödi beszéd kiszivárogtatása után brutálisan felléptek a tüntető emberek ellen. Ráadásul nem a volt miniszterelnök politikája vezetett a Fidesz kétszeri kétharmados győzelméhez, nem 2006 után süllyedt egyre lejjebb az MSZP?

– Ebben igaza van, de mondok egy történetet: az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt több párttársammal a Balaton partján voltunk. Horn Gyula egykori miniszterelnök hívott minket, hogy nagy botrány lesz. Ő már tudta, hogy Gyurcsány Ferencet valakik lehallgatták, és ki fogják csinálni. A beszéd kiszivárogtatása után Horn tervezett egy szűk körű tanácskozást, amelynek fő témája Gyurcsány azonnali lemondatása lett volna, de a párt korábbi elnöke rosszul lett, kórházba került, és nem történt semmi.

– Tisztességes baloldalról is szólt. Hogyan egyeztethető ez össze az említett gyurcsányi politikával, amely az ő saját bevallása szerint is hazugságra, valamint megszorításokra, az adók emelésére, eladósításra épült?

– A Kádár-korszak jelentős adósságállománya azért sokszorozódott meg, mert tartozásainkat 1990-ben nem tudtuk az akkori európai vezetőkkel leíratni, átütemezni. A gazdaság egyre nagyobb bajba került az évek folyamán, amit egyik korábbi kormány sem tudott kezelni.

– Komolyan el tudja képzelni, hogy 2018-ban nyernek?

– Horn Gyula 1993 őszén az MSZP hasonló helyzetében egy vidéki úton egyszer csak többünk felé fordult, s azt mondta: „Nyerni fogunk, össze kell szedni magunkat.” Elindultunk, és 1994-ben nyertünk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.05.