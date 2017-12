Lázár: A kormány kiáll a Tusk-nyilatkozat mellett

Orbán Viktor EU-csúcson vesz részt Brüsszelben, miközben Budapesten pedig az Állami Számvevőszék által a Jobbikra mért brutális büntetés tartja izgalomban a közönséget. Lázár János és a Kovács Zoltán százhatodik alkalommal felel az újságírók kérdéseire a Kormányinfon.

Nagy csatát vár Lázár Brüsszelben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter nyitásként megerősítette: a visegrádi országok 36 millió euróval segíti Olaszországot, hogy még Líbiában feltartóztassák az irregulárisan érkező határátlépőket.

Lázár azután arról beszélt, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hamarosan elhangzó nyitóbeszédében arról fog beszélni Brüsszelben az EU-csúcson, hogy a bevándorlási kvóta nem jó megoldás. A miniszter szerint ez azért fontos, mert az EU elismeri, hogy Európát megosztja a bevándorlás ügye, az eddig alkalmazott eszközök használhatatlanok voltak. Ezzel a kormány egyetért, és kiáll Tusk mellett, ehhez Lázár szerint nagy segítséget ad a kormány adatai szerint 2,3 millió kitöltött nemzeti konzultációs ív. A miniszter hozzátette: szerinte olyan ultimátumot, mint amilyet Martin Schulz adott az utóbbi hetekben Magyarországnak, utoljára Adolf Hitlertől kaptunk.

Lázár az Origo kérdésére elmondta: szerintük nagy csata lesz Brüsszelben, ez már abból is látszott, hogy Donald Tusk kiszivárgott beszédére rendkívül éles reakciók érkeztek. Az ATV kérdésére azt is kifejtette, hogy a 2,3 millió visszaküldött konzultációs ív a bevándorlásellenes magyar álláspontnak különös súlyt ad. A kormány azt szeretné elkerülni az EU-csúcson, hogy Magyarországra kényszerítsék a bevándorlást. Lázár szerint a kvóta és az érkezők szétosztása egyfajta meghívás a bevándorlók felé. A miniszter hangsúlyozta, hogy szerintük a bevándorlást pártoló országok is európai álláspontot képviselnek, de nincs joguk, hogy álláspontjukat a közép-európai országokra is rákényszerítsék.

A másik, Magyarországot Brüsszelben érintő ügy Jeruzsálem helyzetére vonatkozik. Az EU-nak a kormány szerint nem feladata, hogy az USA Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő döntését elítéljék. Lázár kifejtette, hogy a kormány nem változtat álláspontján Jeruzsálemmel kapcsolatban, tehát nem költözik ide a magyar nagykövetség.

Nem lesz hatvanöt méternél magasabb épület Magyarországon

Lázár János beszámolt arról is, hogy a legutóbbi kormányülésen tárgyaltak a készülő országos területrendezési törvényről. Ez azt jelenti például, hogy a Balaton-part beépítését is szabályoznák és a kemping kemping marad; vagy például azt, hogy a tervek szerint az országban a törvény elfogadása után nem lehet 65 méternél magasabb épületet építeni. Érdekes kérdés, hogy ez vonatkozik-e az új MOL-székház már tervezés alatt álló magasházára a Kopaszi-gátnál. A törvény elfogadása nyomán 2018. szeptember elsejétől digitális alaptérképet hoznak létre.

Támogatja a kormány kisebb naperőművek létesítését, és olyan ösztönző szabályrendszert vezetnek be, amellyel a földműveseket és a mezőgazdászokat célozzák - jelentette be Lázár. Azt szeretnék, ha a következő években több ezer ilyen kisebb naperőmű épülne, mert ezzel lehetne csökkenteni az ország energiafüggőséget. A tervezet szerint könnyebb lesz a földdel rendelkezőknek ilyen célra használni a birtokaikat, és kedvezményes hitellel is támogatnák az ügyet.