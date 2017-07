Kényszerből indulnak országjáró körútra a Seuso-kincsek

Vélhetően kényszerből kerülnek ma a Parlamentbe, majd indulnak országjáró körútra az összesen 43 millió euróért (jelenlegi árfolyamon 13,2 milliárd forintért) visszaszerzett Seuso-kincsek. Ha minden a terv szerint alakul, akkor mostanra ugyanis már a Nemzeti Múzeumban is el lehetne helyezni a római kori ezüstkészletet. Csakhogy a műkincsek tárolására alkalmas vitrineket első körben nem sikerült beszerezni, hiába írt ki közbeszerzést erre már tavaly decemberben a múzeum.

A két részre osztott tender ráadásul elég kurtán-furcsán lett végül eredménytelen. Három cég ugyanis a közbeszerzés mind a két részére adott be ajánlatot, de végül csak egy-egy pályázatot minősítettek érvényesnek. Több esetben adminisztratív okok miatt zárták ki az indulókat, de olyan is volt, hogy azért nem fogadták be az ajánlatot, mert az adott társaság túl olcsón vállalta a munkát. A bennmaradó ajánlatokat viszont túl drágának minősítették, ami valahol érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy a 16 vitrint, amire durván 48 millió forintot szántak, végül közel 86 millióért szállították volna le. A legbájosabb eleme egyébként a tendernek, hogy a második – egyébként drágább –, részben érvényes, de túl költséges ajánlatot leadó céget az első részből azért zárták ki, mert ott viszont túl olcsónak tűnt.

A kudarcos beszerzés azért lehet bosszantó, mert ha sikerül lebonyolítani a tendert, akkor mostanra már a múzeumban lennének a vitrinek, azok leszállítására ugyanis szűk 4 hónapot kapott volna a nyertes. A nem várt eredménytelenség miatt viszont most már jobban kell sietni. A Nemzeti Múzeum június utolsó napjaiban – durván két héttel azelőtt, hogy közzétette volna az első eredménytelen közbeszerzés részleteit – gyorsan ki is írt egy új pályázatot, lényegében az előzővel azonos tartalommal. Ezúttal azonban már csak 82 napot hagytak a nyertesnek a 16 ultrabiztonságos vitrin leszállítására. Mivel az ajánlatokat augusztus elejéig várják, ez azt jelenti, hogy valamikor novemberben érkezhetnek meg a tárolók. Ez nagyjából összhangban van azokkal a sajtóhírekkel, amelyek szerint decemberben kerülhetnek a múzeumba a Seuso-kincsek.

A költözés várható időpontjára rákérdeztünk a Nemzeti Múzeumnál is, lapzártánkig azonban nem kaptunk válaszokat. Amint arra sem, hogy a 16 vitrin már a teljes – most visszaszerzett műkincsekkel kiegészített – leletegyüttes kiállítására alkalmas, vagy még egyszer módosítani kell a közbeszerzést (valószínűbbnek tűnik, hogy nincs szükség változtatásra).

Mindenesetre az szinte biztosra vehető, hogy a rövidebb határidővel olcsóbbak nem lesznek a tárolók. Ráadásul a kiállításhoz építési és villanyszerelési munkákat is megrendel a múzeum. Ezekre szintén június végén írták ki a közbeszerzést, az ajánlatokat azonban már szerdán le kellett adni.

