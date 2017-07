Később újra bevetik majd a Fidesz csodafegyverét

Csak átmenetileg tűnhetnek el a közterületekről a kormány ellenségképpel operáló plakátjai, információink szerint a Fidesz rövidesen újabb negatív kampányba kezd.

Hogy pontosan mire hegyezik ki a következő kampányt, és visszatér-e az eddigi „főszereplő”, Soros György, a Magyar Nemzet fideszes forrásai nem tudták vagy nem akarták megmondani, de azt megerősítették, hogy a „hangerőt” csak átmeneti időre tekerik le.

Egy héttel azután, hogy Orbán Viktor még azt közölte „a kontrollálatlan, többi között antiszemita indulatok” elszabadulásától tartó zsidó szervezettel, a Mazsihisszel, szó sem lehet a kampány leállításáról, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) most bejelentette, hogy mégiscsak leszedik a Sorost támadó plakátokat. A KTK szerdán azt állította, eleve így tervezték a kampány kifuttatását, „ennek megfelelően a nemzeti konzultáció utókampányának második szakasza az eredeti tervek szerint, július 15-én zárul”.

Valójában azonban a pénteken kezdődő vizes világbajnokság miatt állítják le a kampányt. Egy névtelenséget kérő fideszes politikus lapunknak azt mondta, arra lehet számítani, hogy a repülőtérre vezető út, az autópályák mellől, a pályaudvarok környékéről már csütörtökön eltűnhetnek a plakátok. Ennek elsődleges oka, hogy a pártvezetés – ahogy arról szerdán az ATV.hu kormányzati forrásokra hivatkozva is beszámolt – nem szeretné, ha a vb miatt a nemzetközi figyelem fókusza a kormány negatív kampányára terelődne. Mint forrásunk kifejtette, a miniszterelnök-pártelnök azt akarja, hogy a Magyarországgal foglalkozó hírek a következő hetekben kizárólag a sportsikerekről és a szervezők munkájáról szóljanak.

Pedig az elmúlt napokban számos médium számolt be a hazánkban zajló folyamatokról. A hét végén Budapesten járt Michael Roth, Németország Európa-ügyekért felelős államminisztere, ő így fogalmazott a jelenségről: „Nincsenek szavak a Soros György-ellenes állami plakátkampányra.” Maga a milliárdos is megszólalt, azt mondta a BBC-nek, hogy a kampány antiszemita. Pedig Soros korábban kerülte a nyílt konfrontációt a magyar kormánnyal. Most viszont külön köszönetet mondott azoknak, akik a kormány ellen tiltakozva letépkedték az őt ábrázoló plakátokat. Ráadásul a nyugat-európai médiát különösen foglalkoztatja az a kérdés, hogy a zsidó származású Soros elleni hangulatkeltés rájátszik-e az antiszemita indulatokra. A Mazsihisz azt mondja, igenis alkalmas erre, viszont ezt Orbán határozottan cáfolta, hangsúlyozva, nincs jelentősége a milliárdos származásának, csak annak, hogy Soros migránsokat akar Európába telepíteni.

– Biztosra vehető, hogy ezek a plakátok nem tűnnek el végleg – mondta a Magyar Nemzetnek Reiner Roland, az Integrity Lab politikai elemző- és kutatócég vezetője. Ezt támasztja alá az is, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal még májusban meghirdetett egy újabb, 5,6 milliárdos tendert, és a szerződéskötés időpontját a nyárra időzítették. A politológus szerint az elmúlt időszakban rengeteg pénzt és energiát öltek az ellenségkép kialakításába, és ennek lett az arca Soros. Ráadásul az Integrity Lab kutatásai azt mutatják, hogy a Fidesz leegyszerűsített üzeneteivel kifejezetten az alacsony státusúakat célozza, hiszen a CEU- és civilellenes törvények elfogadásával a diplomások és a fővárosi középosztály egy része elfordult a párttól.

Kormánypárti forrásaink szerint azonban másról van szó: a kommunikációs stábjuk – amely 2014–2015 óta lényegében átvette a Fidesz irányítását az elnökségtől és a frakciótól – már közel egy évtizede a negatív kampányokra esküszik. Még ellenzéki időszakban azt olvasták ki a különféle felmérésekből, hogy a heterogén szavazótábort leginkább egy erős ellenségképpel lehet összetartani. Ezt állítólag Orbán informális tanácsadója, Habony Árpád nevezte el falanxeffektusnak: azaz külső támadás esetén összezárnak, még a korrupciós botrányok sem tántorítják el őket. Ám közben a Fidesz egykori vetélytársa, az MSZP középpárttá zsugorodott, így új ellenségképet kellett gyártaniuk. A migrációra mint az embereket foglalkoztató témára 2015-ben „talált rá” a kommunikációs stáb, amikor a Fidesz népszerűsége meredeken esett, s mivel ez bevált, nem eresztik. Információink szerint zárt körben Orbán többször is kifejtette, „soha nem volt még ilyen erős a Fidesz”, a tavalyi kvótanépszavazáson kialakult egységet a 2018-as választásokig fenn kell tartani.

Sorost Mádl is kitüntette Bár a plakátok egy része eltűnhet, más fronton tovább harcolnak Soros ellen a kormánypártok. A KDNP kedden kezdeményezte, hogy a főpolgármester hívjon össze rendkívüli közgyűlést, és fosszák meg a 2002-ben kapott díszpolgári címétől a milliárdost. Ugyanakkor arról nem esik szó a Fideszben, hogy a párt által köztársasági elnöknek jelölt Mádl Ferenc 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki az Sorost. Mádl a kitüntetés átadásakor azt mondta, a Soros létrehozta „alapítvány működésének értéke és hatása felbecsülhetetlen abban a folyamatban, amely a diktatúrákat elszenvedő európai országok szabadságához vezetett”.

