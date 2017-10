Készülnek a hatóságok mindenszentekre

Teljes kapacitással dolgozik november 1-jén, mindenszentek ünnepén, valamint november 2-án, halottak napján az Országos Mentőszolgálat. Országszerte 1500 mentőápoló, mentőorvos, járművezető és mentésirányító teljesít szolgálatot – közölte Győrfi Pál, a szolgálat szóvivője. Azt ajánlja, hogy az autósok a szokásosnál is óvatosabban közlekedjenek a temetők környékén megnövekedett forgalomban. Nyomatékosította: kisgyermekekre különös figyelmet kell fordítani, mert egy meglazult sírkő könnyen ledőlhet, és akár halálos balesetet is okozhat. Azoknak, akik alapbetegségben szenvednek, komoly fizikai megterhelést jelenthet a temető meglátogatása; nekik a szóvivő azt javasolta, hogy vigyék magukkal rendszeresen vagy szükség esetén szedett gyógyszereiket is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság figyelmeztetése szerint mindenszentekkor és halottak napján ügyelni kell a tűzesetek megelőzésére a lakásokban és a temetőkben is. Ebben az időszakban ugyanis gyakran előfordul, hogy a kegyeleti gyertya vagy a halloweenre készített töklámpás tüzet okoz. Évente átlagosan húsz ilyen eset történik országszerte. A főigazgatóság szerint a baleseteket általában az okozza, hogy a mécseseket, gyertyákat gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a lángok a temetőben a száraz avarra, a lakásban pedig a függönyön és az asztalterítőn keresztül más helyiségekre is átterjednek.

Fokozottabb rendőri jelenlét várható a közutakon és a temetők környékén, a rendőrség munkáját polgárőrök is segítik. Így próbálják megelőzni az ilyenkor gyakrabban előforduló bűneseteket, például a kocsifeltöréseket, zseblopásokat.

November 2-án zárásig gépjárművel csak az új köztemetőbe lehet majd behajtani Budapesten. A többi sírkertben tilos az autóforgalom, csak a mozgáskorlátozottak hajthatnak be gépkocsival.

A Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) Zrt. hétfőn arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az általa fenntartott temetők – múlt szombat óta – csütörtökig 7 órától 20 óráig tartanak nyitva. Pénteken visszaáll a szokásos, 7 és 17 óra közötti nyitvatartási rend.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.31.