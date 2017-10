Két halott, városok bénulnak meg a pusztító viharban

Elképesztő erejű vihar vonul végig Európán a téli hidegfront előfutáraként: az esővel kísért, hatalmas erejű széllökések átsöpörnek Németországon és Csehországon, majd némiképp csillapodva áthaladnak Magyarország területén is.

A rendkívüli időjárás vasárnap délelőtt két emberéletet is követelt: az észak-csehországi Jicínben egy asszony, a dél-morvaországi Trebicben egy férfi halálát okozta a szélvihar által kidőlt fa. Legalább kéttucatnyian hasonló okok miatt sérüléseket szenvedtek – idézi a cseh hírügynökségi jelentéseket az MTI. Más források szerint ugyanakkor három áldozata is lehet a Közép-Európán átszáguldó viharnak.

„Az ország 14 térsége közül tízben több száz problémát jelentettek a magasfeszültségű vezetékeken is. Hét régióban vészhelyzetet hirdettünk, minden erőnkkel a hibák elhárításán dolgozunk. A legsúlyosabb problémák az Ústecky, Královohradecky, a Libereci és a Közép-csehországi régióban vannak” – közölte Sona Holingerová, a cseh energetikai művek, CEZ szóvivője. Mivel a szélvihar nyugatról keletre vonul, a keleti morvaországi régiókban délután kell számítani a legerősebb széllökésekre.

A cseh–lengyel határon lévő Óriáshegység (Krkonose) csúcsain a széllökések sebessége a kora reggeli órákban elérte az óránkénti 180 kilométert is.

A nyugat-csehországi mintegy százezer lakosú Ústí nad Labemben vasárnap reggel óránkénti 130 kikométeres szélsebességet mértek, és a jelentések szerint a városban gyakorlatilag nem lehetett közlekedni.

Súlyos közlekedési fennakadásokat és anyagi károkat okozott vasárnap Németországban is a Herwart nevű vihar, amely az ország északi részére csapott le erős széllel.

Az óránkénti 100-110 kilométeres sebességű széllökésekkel érkezett vihar kicsavart fákat, megrongált villamos felsővezetékeket és épületek tetőszerkezetét. A legnagyobb fennakadásokat Hamburgban okozta, ahol vihardagály is keletkezett, az erős északnyugati szél a tenger vizét az Elba folyó torkolatába terelte, így a kikötő és a belváros alacsonyabban fekvő folyóparti térségégének egyes részei néhány órára víz alá kerültek.

A vágányokra dőlt fák és a megrongálódott vezetékek miatt csaknem teljesen megbénult a hamburgi vasúti közlekedés. Nem közlekednek egyebek között a várost Berlinnel, Kiellel és Hannoverrel összekötő járatok, és mások mellett Braunschweig, Göttingen és Wolfsburg is elérhetetlen vonattal.

Hamburgban és Berlinben alig néhány óra alatt több száz helyszínre riasztották a tűzoltókat az utakra, épületekre, kertekre, parkokra dőlt fák, megrongálódott tetők és összedőlt állványzatok miatt. Hamburgban vasárnap délig 500-nál is több, Berlinben bő 200 bevetésük volt a tűzoltóknak.

Orkánerejű szél a Balatonnál

A hidegfront dél körül érkezett meg Magyarországra. Mint korábban beszámoltunk róla, az Országos Meteorológiai Szolgálat már több járásra másod- és harmadfokú riasztást adott ki: az Észak-Dunántúlon és az ország középső területein – köztük a fővárosban – van másodfokú (narancs), több északnyugati járásban harmadfokú (piros) riasztás érvényben. A Balatonnál egyes jelzések szerint 140 kilométer/órás szél tombol, de vasárnap nem lesz ritka a 110/ órás kilométeres szélsebesség sem.

A vihar erejét jól mutatja, hogy gyufaszálként dobálta szét a szerkesztőségünk épülete előtti – útfelújításhoz kihelyezett – kordonokat, és könnyedén rángatta a Magyar Telekom épülő új székháza mellett álló, több száz tonnás darukat is.

Pontos kép még nincs a viharkárokról, de folyamatosan érkeznek be a fővárosi és vidéki jelzések is – mondta a Magyar Nemzetnek Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A tűzoltók jelenleg is több helyszínen dolgoznak, a károk összesítése várhatóan vasárnap este történik meg.

A vihar miatt a Budapest–Győr–Hegyeshalom-vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután, a Budapest–Vác–Szob-vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő – jelentette be a Mávinform.

Közleményük szerint a győri vonalon az okozza a késéseket, hogy a viharos szél fát döntött a felsővezetékre Tatabánya és Szárliget között. Nem járnak a vonatok ezen a szakaszon, amíg eltávolítják a fát és megjavítják a felsővezetéket. A szakemberek jelenleg azon dolgoznak, hogy egy vágányon mielőbb újraindulhasson a vonatforgalom.

A Budapest–Vác–Szob-vonalon pedig az okoz késéseket, hogy Vác és Verőce között egy Szobra tartó vonat áramszedője letört a viharban. Az utasokat egy másik vonattal vitték tovább, a szerelvényt pedig elvontatják. Addig Vác és Verőce között csak egy vágányon haladhatnak a járatok.