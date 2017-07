Két szupersztár is visszamondta Sziget-fellépését

Egy héttel a Sziget Fesztivál startja előtt derült ki, hogy két nemzetközi sztárfellépő, a Clean Bandit és Rita Ora sem jön el a rendezvényre – a hírről a szervezők számoltak be a Sziget Facebook-oldalán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nagyon szomorúak és egyben csalódottak is vagyunk, ugyanis a Clean Bandit és Rita Ora is lemondta szigetes fellépését. Minden tőlünk telhetőt megtettünk az utolsó pillanatig a tárgyalások során, de sajnos a hónapokkal lekötött érvényes megállapodásunk ellenére mindketten lemondták fellépésüket” – írják.

A stáb szerint így sincs ok aggodalomra, nagy erőkkel dolgoznak azon a Macklemore & Ryan Lewis fellépése előtti két sávban is nagy volumenű előadókat mutassanak be a fesztiválon, augusztus 12-én.