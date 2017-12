Kétmilliárdot kap a kormánytól Kőbánya, hogy rendbe tegye a Hős utcát

Kétmilliárd forinttal támogatja a kormány Budapest X. kerületi önkormányzatát, hogy felszámolja a hírhedt Hős utcai nyomortelepet – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

Kovács Róbert kőbányai polgármester a kerületi lapnak adott szeptemberi interjújában épp ekkora összeget emlegetett, hozzátéve, hogy ennyi pénzből meg lehet vásárolni az ingatlanokat, rendezni lehet a közműtartozásokat, le lehet bontani a házakat, ráadásul mint akkor elmondta, a kormány segítsége nélkül nem sokra mennek.

A Hős utcában uralkodó állapotokról több cikkben is beszámoltunk. A környéken évek óta nyílt titoknak számít, hogy ott szinte azonnal kábítószerhez lehet jutni még úgy is, hogy a drogtanyává lett két háztömb szomszédságában több rendőrségi laktanya van. Nyáron tizennyolc embert vittek kórházba feltehetőleg dizájnerdrog miatt. Aztán megerősítették a rendőri jelenlétet a környéken, és kis időre el is tűntek a kábszeresek. De ha nem látni arra egyenruhást, kirajzanak a drogosok a Hős utcából.