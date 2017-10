Kettőt egy csapásra, avagy baloldali kampánynyitó és a Római-part

Megkezdték az ellenzéki pártok a Római-part védelmében, a mobil gát építése ellen tervezett népszavazási aláírásgyűjtést. A kezdeményező Együtt és Párbeszéd mellett a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika, a Magyar Liberális Párt, a Magyar Szocialista Párt, a Modern Magyarország Mozgalom, a Momentum politikusai sorakoztak fel délelőtt a Nyugati téri aluljáróban saját aláírásgyűjtő standjaikkal, aláírásgyűjtő íveikkel. Az előre jelzettektől eltérően a Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem képviseltette magát a seregszemlén, és természetesen a korábban a Római-part ügyének kezelése miatt a kormánypártokat bíráló, de az aláírásgyűjtés politikai jellegétől elhatárolódó Jobbik sem volt ott. Az aláírásgyűjtés eredeti célja a Fővárosi Közgyűlés – szeptemberben megerősített – áprilisi döntésének visszavonása lenne, amely az árvízvédelmi mű parti nyomvonalát kijelölte. Ezt a most tiltakozó baloldali pártok nem fogadják el, mert szerintük kizárólag a meglévő védmű nyomvonala, a Nánási út és a Királyok útja elfogadható a fejlesztésre.

A járókelők közül többen is a színes szórólapokkal, brosúrákkal teli standokhoz léptek. Volt, aki egyből tollat ragadott, volt, aki nem.

Egy fiatal hölgyet, aki határozott léptekkel távozott az aláírásgyűjtő aktivistáktól, a metrókijáratnál sikerült megszólítanunk. Mint mondta, nem tartja jó dolognak úgy gátat építeni, hogy az szakmailag nem indokolt. – Az a normális, ha megfelelő minőségű társadalmi párbeszéd révén alakulnak ki az álláspontok. Meg kell hallgatni az eltérő véleményeket, és csak azután döntsenek olyan változatról, ami a lakosságnak is jó, ha a szakemberek is alá tudják támasztani – vélekedett az egyik aláíró.

Csak manipulálnak?

Volt aki csak érdeklődött. – Miért nem írta alá? – kérdeztük egy középkorú férfitől, aki hosszas eszmecserét folytatott a Liberálisok standjánál. Nem köntörfalazott: „Hülyeségnek tartom, hogy szakmai kérdésről népszavazást rendezzenek. Ez csak egy jó alkalom arra, hogy egyes politikai erők manipulálják a választókat.” Közbeszúrtuk, hogy a népszavazás kezdeményezői éppen a szakmai viták elmaradásával indokolták a lépésüket. – Dehogyis. A kezdeményezők törpepártok, nagyítóval kell nézni, hogy a közvélemény-kutatásokkor hány százalékon állnak. Most megpróbálják magukat egy kicsikét felhozni, erről szól a történet, nem másról – summázta véleményét a férfi.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Miért írta alá az ívet? – tettük fel a kérdést egy másik, hasonló korú férfinak is, ám ő a DK-pulttól távozóban igencsak elviccelte a választ: „Mert volt ott egy hely, ahol alá lehetett írni. Ezért.”

Egy ősz szakállú ember éppen az igazolványát tette a táskájába az LMP asztalánál, amikor nála is érdeklődtünk, hogy minek köszönhető a szignója, mi ellen tiltakozik? A választ nem tettük zsebre: „Menjen a p...ba!”

Egy másik aláíró azt bizonygatta: „Azért kellenek az aláírások, hogy megmaradhasson a Római-part, hogy ne lopják el.” Ellenkezésünkre, hogy ha árad a Duna, akkor valójában a víz „lopja el”, azt felelte: inkább maradjon minden úgy, ahogy van.

Mentsük meg a fákat!

– Azért támogatom a népszavazást, hogy Budapesten egyetlen fát se vágjanak ki! – szögezte le harciasan egy hölgy. Megjegyzésünkre, hogy azért favágás nélkül semmi sem épülhetne, azt mondta: jó-jó, de nem ezrével kellene a növényeket pusztítani. (Valójában több százról van szó, s a fizikailag lehetséges mindhárom nyomvonalon, tehát közvetlenül a parton, beljebb, a kerítések vonalában, de akár a Nánási úton és a Királyok útján is – a szerk.)

Egy idősebb hölgy szintén felháborodottan töltötte ki a pártaktivisták egyik gyűjtőívét: „A Dunáért harcolunk. Én is a folyó egyik partján lakom, s hiába olyan szép a folyó íve, mi már nem tudjuk használni. Mindenki csak elfoglalja, például a külföldi nagy hajók. De mi hova menjük? – kérdezett vissza az asszony, megjegyezve: „Tökölön is rendezetlen a Duna-part, akárcsak a Rómain, valamit tenni kéne. Például megmenteni a fákat, hiszen Pesten már nincs fa. Legalább nyáron ki tudjunk innen szabadulni egy kicsit, az kell! Árvíz mindig is volt, azt szabályozni kell, de nem ott, ahol már meglévő sétányok, parkok vannak. Ha jön a víz, akkor úgy is jön...”

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A politikusok közül Juhász Péter, az Együtt elnöke a helyszínen azt hangoztatta, hogy „a budapestiek nem kérnek Orbán Viktor kormányzásából és nem kérnek a mobilgátból sem”. Utalt arra, hogy az ellenzéki pártok megakadályozták az olimpiarendezést, s azt ígérte, hogy nem lesz mobilgát sem. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke egyenesen „Orbán Viktor ámokfutásának megfékezéséről” értekezett, egyedül talán az LMP-s Ferenczi István beszélt arról, hogy bár a nyomvonalat szakmai kérdésként kezelik, például a csillaghegyi öblözet egyik végét lezáró Aranyhegyi-pataknál már most meg kellene kezdeni a gátépítést. Horváth Csaba MSZP-s fővárosi képviselő személyesen Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármestert szólította fel arra, hogy „ne trükközzön” a Fővárosi Közgyűlés szerdára –éppen a mobilgát ügyében – összehívott rendkívüli ülésén, hogy megakadályozza a budapestiek véleménynyilvánítását.Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke szintén pártpolitikai összefüggésben sürgette az ellenzéki összefogást.

Tarlós Istvánnal tárgyaltak

Az aláírásgyűjtési kampánynyitóval párhuzamosan a Maradjanak a fák a Rómain nevű Facebook-csoport képviselői Tarlós Istvánnál jártak. Kaprinyák Szilvia, a civilek nevében a Magyar Nemzetnek azt mondta: kellemes beszélgetést folytattak a főpolgármesterrel, de ők sem tudhatták meg, milyen előterjesztés készül a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére. – Meghallgattuk Tarlós Istvánt, de egyezségre sem a népszavazás, sem a védmű nyomvonala ügyében nem jutottunk, ezért már tegnaptól mi is gyűjtjük az aláírásokat – tette hozzá Kaprinyák Szilvia. A Facebook-csoport szerint egy hét alatt nemhogy a szükséges 138 ezer kézjegyet, de legalább 150 ezert gyűjtenek majd össze.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Közben a mobilgát építését támogató civil szervezet, az Egyesület a Római-partért közleményben „nemzetbiztonsági kockázatnak” nevezte, ha nem épül meg a parti védmű, s szerintük éppen a politika ejtette túszul a csillaghegyi öblözetben élő 55 ezer embert.

Tarlós István lapunk kérdésére továbbra sem mondta el, hogy miről is tárgyal pontosan a Fővárosi Közgyűlés szerdán. Azonban megjegyezte: a legfőbb hangadók, jelenlegi és volt MSZP-sek 2009-ben kétszer is leszavazták, hogy a védmű a Nánási úton és a Királyok útján épüljön. – Az is hamis hír volt, hogy én egy másik referendumról tárgyaltam volna a civilekkel. Ezt ők lehet, hogy szerették volna, de találkozónkon szóba sem került – mondta Tarlós István lapunk hétfői értesülését cáfolva.