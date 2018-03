Kevés egészségügyi dolgozó ment tüntetni, az Emmi azonnal reagált

Hiába mondja azt a kormány, hogy jelentősen emelte a béreket az egészségügyben, a valóságban a dolgozók még mindig túl sokat dolgoznak túl kevés pénzért és a szakma elhagyásán gondolkodnak – ezt mondták a felszólalók a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) Kossuth téri tüntetésén szombaton. A demonstrációra viszont alig pár száz ember ment el, írja az Index.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A gazdaság állítólag virágzik, de az egészségügy pusztul” – mondta a tüntetésen Dr. Soós Adrianna, a 2011-ben alakult FESZ elnöke, és hozzátette, hogy a szakszervezet felmérése szerint az egészségügyi dolgozók 96 százaléka elégedetlen a béremeléssel, hiába mond mást a kormányzati propaganda.

Soós szerint csak a dolgozók 30 százaléka, az orvosok és a diplomás ápolók kaptak nagy béremelést, a többi dolgozó nagy részének továbbra is nettó 120 ezer forint az alapbére. Állítólag a mentők, ápolók 80 százaléka gondolkodik azon, hogy elhagyja a szakmát. A szakdolgozók mellett pedig a kórházakat üzemeltetők, karbantartók, sofőrök, étkeztetésben dolgozók közül sokan már 10 éve nem kaptak béremelést. Pedig, mondta a szakszervezet elnöke, a kormány erre akár most is költhetne, hiszen látszik, hogy más célokra nagy összegeket különít el.

Azt viszont minden szónok megemlítette, hogy sajnálatosan kevesen vannak a tüntetésen – olvasható a portálon.

Reagált az EMMI

Politikai kampányakciónak tartja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a tüntetést. Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutat: a FESZ más, egészségügyi szakszervezetekkel ellentétben, eddig nem volt hajlandó részt venni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon.

A szaktárca leszögezi: a kormány megbecsüli a dolgozókat, éppen ezért – ellentétben az előző balliberális kormányokkal, amelyek tárgyalni se voltak hajlandók a béremelésekről – több éve rendszeresen egyeztet az ágazati reprezentatív szakszervezetekkel.

A velük kötött megállapodásnak megfelelően jelentős béremelési program indult az egészségügyben – emlékeztetnek.