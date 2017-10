Kezdődik a téli időszámítás: vasárnap korábban lesz késő

Az idén október 29-én kezdődik a téli időszámítás – indítja figyelmeztető közleményét a MÁV Zrt. Vasárnap hajnali három órakor az órákat kettőre kell igazítani. Az átállás néhány nemzetközi és belföldi vonatot érint, emiatt a menetrendet nem kell módosítani – jelzi a közlekedési vállalat, amelynek a két és három óra között induló szerelvényei a kiindulási állomásukon térnek át a téli időszámítás szerinti közlekedésre, a már úton lévők pedig azon az állomáson, ahol éppen tartózkodnak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nemzetközi vonatok közül kettőt érint az óraátállítás. A Lőkösházáról 1.50-kor induló, Budapesten át Bécsig közlekedő Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösháza–Békéscsaba között a nyári időszámítás szerint halad, viszont Békéscsabáról már a téli időszámítás szerinti 2.20-kor indul el. A másik, Budapestről 22.50-kor startoló, Bukarestig közlekedő Dacia nemzetközi gyorsvonat Lőkösházáig nyári időszámítás szerint közlekedik, majd Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint, 2.25-kor megy tovább – így a vállalat tájékoztatása. Néhány, hazánkon áthaladó nemzetközi vonatot a külföldi vasúti hálózaton ér az óraigazítás. A MÁV azt kéri utasaitól, a bővebb tájékoztatás érdekében keressék föl a MÁVcsoport.hu weboldalt, vagy használják a Vonatinfó telefonos applikációt.

A Jobbik fölöslegesnek tartja az időszámítások közötti váltást, már többször fölvetette a téli időszámítás eltörlését. Egy ideig úgy látszott, a kormánypártok is támogatják az ötletet, Kepli Lajos, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője viszont szerdán arról számolt be, hogy a gazdasági bizottság fideszes többsége aznap leszavazta a kezdeményezést. Mint mondta, nem érti, miért döntöttek így – az elutasítást nem indokolták –, miközben szerintük az óraátállítás megszüntetésének hatalmas, 80 százalék körüli a társadalmi támogatottsága. A Jobbik politikusa arról is beszélt, hogy az átállás bioritmuszavart okoz az emberek életében. – Ilyenkor hetekig nem tudunk magunkhoz térni – fogalmazott.

A Jobbik állítja, az óraátállításoknak ma már nincs valódi gazdasági indoka. Csütörtöki közleményében a Magyar Villamosenergiaipariátvitelirendszer-irányító Zrt. (Mavir) azt írja, a tavaszi óraátállításkor jelentős villanyenergia-megtakarítás mutatható ki, amely később mérséklődik, de szeptember végéig is eltarthat. Hogy az őszi átállás pontosan milyen és meddig mérhető eredményt hoz, nem részletezték.

Közölték, hogy a márciusi óraállítást követő hat napon az előző hét azonos időszakához viszonyítva – főképp az esti órák csökkent fogyasztása miatt – a 9 gigawattórát is meghaladta a megtakarítás. Kifejtették, a rendszer a reggel hét és este tíz óra közötti ébrenléthez igazodik, ennek megfelelően pedig jobban egybeesik a természetes világosság idejével, így kevesebbet kell világítani. A Mavir becslése szerint évente országosan egy közepes méretű város éves fogyasztása spórolható meg az óraátállítással, a bevezetése óta elért megtakarítás így körülbelül 4000 gigawattórára tehető.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.27.