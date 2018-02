Ki segít valójában az illegális bevándorlóknak?

Egy hét kellett ahhoz, hogy a kormány is megerősítse, amit a Magyar Nemzet a Migration Aid nevű civil szervezetre hivatkozva megírt: a szerb–magyar határon felépített két tranzitzónába az eddigi öt-öt helyett már csak napi egy-egy menekült léphet és nyújthatja be a menekültstátus iránti kérelmét. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón ismételt kérdésre kijelentette: nem előírás, hogy csak egy ember adhatja be a kérelmét, egyszerűen ilyen kevesen érkeznek. „Ez nem igaz. Szerbiai táborokban négyezernél is több menedékkérő várakozik, hogy beadhassa a kérelmét” – mondta lapunknak Siewert András, a Migration Aid igazgatósági tagja. A segélyszervezet szerint eddig is 6–12 hónapot kellett egy-egy afgán, szír vagy iraki menedékkérő családnak várnia arra a szerbiai menekülttáborokban, hogy beadhassák a menedékkérelmüket. Ezzel a döntéssel pedig a várakozási idő egyik pillanatról a másikra megötszöröződik. A Migration Aid úgy véli, a kormány döntésének gyakorlati következménye az lesz, hogy újabb lendületet kap az embercsempészet a déli határainknál.

Lázár János a kormányinfón hosszú perceken keresztül tartó kiselőadásba kezdett a határzárnál szerzett legfrissebb tapasztalatairól. Arról beszélt, hogy múlt vasárnap ment le a határra megnézni, mi a helyzet. A kormányinfókon és lakossági fórumokon edződött miniszter érezhetően nem először mesélte el, hogy ottjártakor éppen fiatal, „láthatóan edzőteremben megfordult” férfiak, bevándorlók vagdosták a kerítést 80 centiméteres hidegvágóval (ami helyesen egyébként erővágó). A csoport mögött egy nagyobb lélekszámú társaság várakozott létrával – a kerítés átmászására készen. Lázár János elmondta, csak ezen a vasárnapon háromszor próbálták átvágni a kerítést, de a rendőrök elfogták a bevándorlókat, és visszakísérték őket a határzárhoz. A miniszter nem felejtette el érzékeltetni, hogy a kigyúrt, fiatal bevándorlók ezer eurót fizetnek, hogy Szerbiából felhozzák őket a magyar határig. A rendőrségi statisztikák egyébként azt mutatják: vasárnap, január 28-án, tehát aznap, amikor Lázár is lent járt, konkrétan nulla migránst tartóztattak fel a rendőrök. A Police.hu oldalon található statisztikában az áll, hogy januárban összesen 56 migránst fogtak el a déli határon.

Közben a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal minden eddiginél részletesebb, 2017-re vonatkozó migrációs statisztikákat tett közzé. Érdekes, hogy a befogadott 106 menekült közül a legtöbben, harmincan irániak. Míg a polgárháborúval sújtott Afganisztánból húszan és a háborús Irakból és Szíriából pedig csak tíz-tíz ember kapott menekültstátust. Még augusztusban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: ha segítséget kér, a magyar állam kész menekültként elismerni azt az iráni lányt, akit a svéd hatóságok vissza akarnak toloncolni az iszlám köztársaságba, dacára annak, hogy ott a kereszténység felvétele miatt súlyos veszélybe kerülne az élete. – A keresztények könnyen integrálhatók a keresztény európai civilizációba, szemben a muszlimokkal, akik nem akarnak integrálódni – magyarázta Semjén Zsolt.

A Magyarországon törvényesen elismert menekültek számáról folyó vitákról Lázár János tegnap azt mondta: senkit nem engednek be az országba, aki „gazdasági migráns”, és az erről szóló polémia össze akarja zavarni az embereket, de ezen a kormány csak mosolyog. Pedig épp Szijjártó Péter külügyminiszter volt az, aki szerdán ismételten összemosta a menekülteket az illegális bevándorlókkal. Elismerte, hogy 2015-ben húsz szíriai menekültet telepítettek át Magyarországra önkéntes ENSZ-kvóták alapján. – Az ENSZ-nek vannak humanitárius programjai, de Magyarország semmilyen illegális bevándorlót nem fogadott be – jelentette ki Szijjártó. Az ENSZ változatlanul a kormányzati kommunikáció új célpontja. Lázár János is arról beszélt tegnap, hogy a nemzetközi békeszervezet globális migrációs csomagja olyan új szabályrendszert szeretne érvényesíteni, amelyben a menedékjog alapjog lenne.

Plakátolnak Csütörtökön megjelenik az utcákon a Fidesz plakátja, amelyen Soros György és a kerítésbontó ellenzék látható – közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Ezzel egyidejűleg telefonos akciót is indítanak, amelyben tájékoztatják a választópolgárokat Vona Gábor „elhíresült allahos nyilatkozatáról”. A Jobbik szerint Orbán Viktor most begyújtja a gyűlöletrakétákat: „jön az újabb fideszes hazugságkampány plakátokon, telefonon, minden hullámhosszon”. (MTI)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.02.