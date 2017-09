Kiállnak a járatok az 1-es villamos vonalán a reggeli csúcsforgalomban

Legalább 40-50 utas várakozott szerdán reggel háromnegyed 10 és 10 óra között az 1-es villamos vonalán a Hidegkuti Nándor Stadion megállónál, de negyedóra is eltelt, mire olyan járatra tudtak szállni, ami továbbvitte őket az Etele út/Fehérvári út végállomás irányába. A villamosok ugyanis egymás után álltak ki a forgalomból. A kiálló szerelvényeket ráadásul próba-, illetve tanulójáratok követték, plusz még egy régi típusú 4-es villamos is arra tévedt. Csak ezután jött egy „rendesen” közlekedő szerelvény, de addigra már 15 perce várakoztak az egyre türelmetlenebb és felháborodott utasok. Nem tudtak kihez fordulni, ezért az egyik kiálló villamos vezetőjét kérdezték meg, miért nem jön az 1-es járat. A vezető kínjában csupán annyit tudott mondani, „ez lesz minden reggel”.

A jelenség nem előzmény nélküli. Tavasszal is többször előfordult már, hogy reggel fél 10 és 10 óra között több, az Etele út/Fehérvári út végállomás felé haladó 1-es villamos egymás után állt ki a forgalomból és ment kocsiszínbe a Hidegkuti Nándor Stadionnál. Az is sokszor megtörtént már, hogy egyszerre három-négy szerelvény is kiállt, utánuk más, utasokat szintén nem szállító villamosok jöttek, így előfordult, hogy – mint ma reggel is – hat-hét szerelvényt kellett elengedniük az utasoknak, mire újabb villamosra tudtak szállni. Ami egyébként olyannyira zsúfoltan érkezett, hogy alig tudták rá felpasszírozni magukat az emberek.

A Hidegkuti Nándor Stadionnál várakozók még így is azok közé tartoztak, akiknek „csak” 15 percet kellett várniuk a továbbutazásra. Mivel a kiálló járatok ennél a megállónál fordulnak el a kocsiszín felé, a dél-budai végállomás felé vezető szakasz többi megállójában sokkal többet kell várakozniuk az utasoknak. Nem túlzás azt állítani, hogy egyes megállókban akár a 20 percet is elérheti, sőt meghaladhatja az olyan várakozással töltött idő, amelyről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) amúgy semmilyen tájékoztatást nem ad a kijelzőkön. A mobiltelefonos FUTÁR-applikáción is csupán annyi szerepelt az említett időszakban, hogy „ritkább közlekedés (forgalmi ok)”. Ez vélhetően inkább arra vonatkozhatott, hogy kora reggel az Elnök utca és a Könyves Kálmán körút kereszteződésében egy kisbusz borult a villamossínekre, ezért az 1-es villamos helyett pótlóbuszok jártak egy darabig. Mindez azonban a sorozatban kiálló járatokkal nincs összefüggésben.

Szerkesztőségünkhöz egyébként olyan észrevétel is érkezett, hogy reggel 9 óra után Budán az 59-es és a 61-es villamos vonalán is kiáll a járatok egy része, ezért ott is hosszas várakozásra kényszerülnek az utasok.

A rendszeressé vált jelenséggel kapcsolatban megkerestük a BKK-t. Egyebek mellett azt kérdeztük a vállalattól, miért állnak ki a járatok egymás után oly módon, hogy ezzel 15-20 perces várakozásra kényszerülnek az utasok, akik az 1-es villamos vonalán semmiféle alternatív útvonalat, közlekedési eszközt nem tudnak igénybe venni. Arra is kíváncsiak voltunk, miért nem tájékoztatják az utasokat a FUTÁR-rendszeren vagy a megállókban lévő hangosbemondókon keresztül. Végül azt is tudni szerettük volna, mire utalhat az említett villamosvezető azon kijelentése, hogy minden reggel ez lesz, azaz: várható-e, és mivel magyarázzák, hogy az 1-es villamos vonalán reggel fél 10 és 10 óra között egy szakaszon gyakorlatilag lehetetlenné válik a közlekedés.

A cég válaszainak megérkezése után ezzel folytatjuk cikkünket.