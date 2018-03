Kiderült, az Eliosról kik csinálták a videót a Karthago slágeréből

Leleplezte a 444.hu, kik készítették azt a 72 óra alatt több mint egymillió megtekintést elérő videót a Karthagó együttes régi slágeréből, amely az Elios Zrt. közvilágítási tenderét és a béekemenet szervezőit figurázták ki.

A YouTube videomegosztó portálon gyors karriert befutott alkotásról egy szűk hete a Magyar Nemzet is beszámolt.

A klipben felbukkanó főbb szereplők (megjelenésük sorrendjében, a teljesség igénye nélkül): Bayer Zsolt, Orbán Viktor, egy jobb sorsra érdemes disznó, Tiborcz István, Orbán Ráhel, Abdulhusszain bin Ali Mirza (bahreini energiaügyi miniszter), Garamvölgyi Balázs (Bahrein tiszteletbeli konzuli ügynöke), Garancsi István, Lázár János, Bencsik András, Széles Gábor, Csepreghy Nándor, Fritz Tamás, Csizmadia László, Kósa Lajos, Mészáros Lőrinc, Stefka István, békemenetelő tömeg, Kövér László, Habony Árpád, valamint Rogán Antal.

Bár a Karthago együttes tiltakozott „Ugye, eljössz még?” című számuk szövegének átírása miatt és az eredeti Elios-nótát sikerült is eltávolíttatni a YouTube-ról, a videó a Facebookra is kikerült azóta, valamint a videomegosztón is újabb példányok bukkantak fel belőle.

A 444.hu-n most Szily László írta meg, hogy az együttes tévesen gyanakodott ellenzéki párt akciójára a dal átalakításával kapcsolatban: „Csakhogy a politikai paródiát nem az MSZP csinálta - amire még a Karthago is rájött, a bejegyzésben ugyanis azóta "az egyik párt" lett a szocialistákból. Sőt mégcsak nem is az MSZP-hez vagy bármely más párthoz lazán kötődő aktivisták. Hanem abszolúte civil kommentelők. Méghozzá cinkesek.”

A portál cikke részletesen leírja a klipkészítés történetét, majd idézi az egyik alkotótárs kifakadását, aki a kifigurázott békemenetes aktivistákról beszél:

„...számomra fontos, hogy néhány, a videoban szereplő „közszereplőt” személyesen is ismerek. Például Bayer Zsolt az az ember, akivel volt szerencsém vidéken 1-2 alkalommal igazi magyar pálinkától jó magyarosan berúgni. Volt szerencsém megismerni a ma már a Nemzeti Békét fémjelző Békekövetet egy teljesen más oldaláról tapasztalni, és bizonyos értelemben megkedvelni. Ma is azt mondom, hogy ő például egy kellemes, szórakoztató, vicces pasi ha nem politikáról, hanem mondjuk művészetről, kultúráról, történelemről beszélgetsz vele. (...) Azonban én más életet élek. Mondhatni a fővárosból kis faluba költözve egy teljesen más Magyarországot látok már. Talán ott húzhatnám meg a vonalat közöttünk, hogy én képes voltam megváltoztatni a véleményemet. Mert azt vallom, hogy csak az az ember képes igazából, és főleg nem érdekek mentén megváltoztatni mások véleményét, ha képes önmagát legyőzve, a saját véleményén is változtatni, amennyiben az indokolt. Ő maradt ott, naponta védve a védhetetlent, kiszolgálva a tolvajok fejedelmét, nekem ez azonban nem megy, mert közben látom a valóságot.”