Kiderült, ki lenne Botka László egyik minisztere

Az MSZP készülő kormányprogramjában az oktatás lesz az első számú prioritás, ami azt jelenti, hogy a következő ciklusban megduplázná, és a gdp 6 százalékára növelné az ágazatra szánt állami forrásokat – jelentette be Botka László kedden Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje Hiller Istvánt úgy mutatta be, hogy már volt, és reményei szerint lesz is Magyarország oktatási minisztere.