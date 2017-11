Kilencedszer is elnök lett a szegedi egyetemi veterán

Már meg is nyertem a választást – így reagált Török Márk, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) elnöke lapunknak arra a kérdésére, hogy a 2017–2018-as tanévben ismét indul-e a pozícióért. Török hallgatói önkormányzati karrierjét 2004-ben kezdte, nemrégiben pedig kilencedszerre választották EHÖK-elnökké.

Lapunk felvetésére, hogy miért nem lehetett korábbi időpontra kiírni a tisztújítást, arról beszélt: az ok, hogy az egyetem nem tudta kiadni a hallgatói jogviszonyokról szóló igazolásokat, miután az informatikai rendszerük nemrégiben állt át az ETR-ről a Neptunra. A dokumentum nélkül pedig nem lehetett volna választásokat tartani, hiszen ennek hiányában a választáson induló diákok nem tudták volna igazolni, hogy az egyetemre járnak, így nem is lehetnének megválaszthatók. Hozzátette: amíg nem tartották meg a választásokat, addig is jogosan töltötte be a vezetői pozíciót, mivel a szervezet működési szabályzata rögzíti, hogy a tisztújításig az addigi elnök vezeti a hallgatói önkormányzatot.

Mint korábban beszámoltunk róla, jelenleg a bíróság mérlegeli, hogy Török még jogszerűen tölti-e be az EHÖK-elnöki posztot. Ugyanis egy 2015-ös módosítással a kormány korlátozni kívánta a tisztségviselők megbízatási idejét, amely legfeljebb négy év lehetne. Ezt az SZTE úgy értelmezte, hogy a változtatáskor Török már bőven kitöltötte a négyéves limitet, ezért megsemmisítették a 2015., illetve a 2016. évi megválasztásáról szóló határozatokat egyaránt. Ám az érintett úgy véli, a jogszabályt úgy kellene értelmezni, hogy a 2015-ös évtől számítsák a négyéves korlátozást, különben az visszamenőleges hatályú módosításnak számítana. Ezért az EHÖK jogorvoslattal élt mindkét esetben, ám még egyik ügyben sem született ítélet. Miután ezek önálló, egymástól függetlenül zajló közigazgatási perek, ezért Török a Kúria határozatát véli kötelező érvényűnek.

Török Márk kérdésünkre, hogy jövőre is indul-e a pozícióért, úgy válaszolt, még nem tudja. Ugyanakkor bárhogy dönt is az EHÖK-elnök, mindenképpen az lenne az utolsó éve hivatalában, hiszen a 2019–2020-as tanévre már akkor is lejárna a négyéves időkorlát, ha neki adna igazat a bíróság.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.07.