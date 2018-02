Kint vannak az utcákon a Jobbik plakátjai

Minden korábbinál nagyobb plakátkampányt indított a Jobbik – ezt a párt szóvivője jelentette be Óbudán, éppen két óriásplakátjuk előtt. Jakab Péter elmondása szerint az április 8-i választásig 4000 óriásplakáton, 800 hirdetőoszlopon és 300 úgynevezett citylighton lesznek láthatók üzeneteik. A plakátok egyébként a nemzeti zászló színeit, vagyis a pirosat, a fehéret és a zöldet használják, a fő szlogen pedig: „Mi győzünk, Ti nyertek”.

Jakab Péter szerint április 8-án történelmi meccs lesz, amit a Fidesz és a Jobbik fog lejátszani. „Ha a Fidesz győz, a nép veszít. Ha a Jobbik győz, a nép nyer” – mondta. A szóvivő felidézte, hogy az elmúlt választásokon a Fidesz győzni tudott, ez pedig azt jelentette, hogy ők nyertek milliárdos közbeszerzéseket, gigantikus vagyonokat, a nép pedig elveszítette a megélhetését, lakhatását, biztonságát, egészségét.

Ígérete szerint a Jobbik győzelmével az emberek életmentő kórházakat, modern oktatást, európai béreket, erős kis- és középvállalkozásokat, kerítést és határőrséget, illetve korrupciómentes, tiszta közéletet nyerhetnek. Kiemelte azt is, hogy a választásokat most kell megnyerni – ez egyébként nagybetűkkel szerepel is a plakátokon –, nem pedig négy év múlva.

Jakab Péter kérdésünkre elmondta, hogy piaci alapon bérlik a felületüket, az egész akció pedig annyiba kerül nagyságrendileg, mint a kampánytámogatásuk fele.

A Jobbik egyébként – miután mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet – összesen körülbelül 700 millió forintból gazdálkodhat. A törvény szerint egyébként kedvezményt nem is kaphatnának.