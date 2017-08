Kis kocsi, nagy pénz, de az ORÖ úgysem fizet

Úgy tűnik, újabb céggel gyarapodott azoknak a társaságoknak a listája, amelyek vezetői vélhetően kétszer is meggondolják majd a jövőben, hogy szerződést kössenek-e az Országos Roma Önkormányzattal (ORÖ). Legalábbis erről árulkodik az, hogy az autóbérléssel foglalkozó Rentpont Kft. kénytelen volt végrehajtási eljárást indítani a kisebbségi szervezet ellen, az ugyanis nem fizette ki a cégtől bérelt – főként Opel Corsa típusú – autókat.

A roma önkormányzat a Farkas Flórián miniszterelnöki biztos nevével összeforrt Híd a munka világába program keretében kötött szerződést a Rentpont Kft.-vel összesen tíz gépkocsi bérlésére. Az Opeleket fél évre vették bérbe csaknem 30 millió forintért, azaz autónként majdnem hárommillió forintos összegben állapodtak meg a társasággal, ami irreális árat, közel ötszázezer forintos havi díjat jelent. A kisebbségi önkormányzat azonban nem fizette ki a teljes számlát, az autókölcsönző ezért több mint 7,5 millió forintot végrehajtási eljárás útján kapott meg a szervezettől. Mindez az ORÖ budapesti, I. kerületi ingatlanának tulajdoni lapjáról derült ki.

A Gellérthegy utcai ingatlanra 2015 decemberében jegyezték be a végrehajtási jogot, s tavaly áprilisban törölték azt, tehát végül megtérült a cég kára. A részletekről érdeklődve kerestük az ügyben érintett céget, ám annak ügyvezetője nem kívánt nyilatkozni lapunknak. Pedig arról is kérdeztük volna, hogy miért adták ennyire drágán az autókat. Nem mellékes tényező ugyanis, hogy a botrányos felzárkóztatási programban az ORÖ konzorciumi partnere, a mára megszüntetett Türr István Képző és Kutató Intézet is költött autóbérlésre. Ám különös módon az intézetnek kevesebb mint feleakkora összegbe került az autóbérlés az egyik piacvezető autókölcsönzőnél.

Nem ez az egyetlen társaság, amelyik pórul járt a roma önkormányzattal. Mint arról beszámoltunk, az Albacomp nevű informatikai cégnek évekig kellett pereskednie azért, hogy megkaphassa az ORÖ-től annak a 4500 táblagépnek az árát, amit a szervezet hátrányos helyzetű gyerekek számára rendelt. A bíróság áprilisban hozott jogerős ítéletet az ügyben, amelynek eredményeképp az ORÖ-t körülbelül 70 millió forint megfizetésére kötelezték.

Az Országos Roma Önkormányzat tartozásai egyébként egészen a közelmúltig meghaladták a kétmilliárd forintot. A roma önkormányzat többek közt minisztériumoknak, cégeknek és ügyvédi irodáknak is adósa maradt. Tavaly karácsonykor viszont a kormányzat úgy döntött, megmenti a szervezetet a csődtől, és 1,3 milliárd forintot átvállalt a tartozásokból „speciális támogatás” címén. Ebből a Farkas Flórián nevével fémjelzett Híd a munka világába program szabálytalanul elköltött pénzeinek nagyobb részét írta le a humántárca. Ennek ellenére a szervezet jelentős anyagi problémákkal küzd, s többször felmerült, hogy csődbe mehet az ORÖ, ha nem kap újabb kormányzati mentőövet. Mindezek ismeretében pikáns, hogy az elnöknek a múlt év végén egy hétmillió forintos Audi A4-est szereztek be, ami mellé sofőrt is fizet a szervezet.

A roma önkormányzatnál egyébként több mint két éve folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Híd a munka világába program miatt. Az ügyben eddig egyetlen gyanúsítottat sem hallgattak ki, a nyomozás határidejét pedig sokadjára hosszabbították meg, ezúttal október végéig. Ez azért érdekes, mert a cigány szervezetnél a brókerbotrányokkal körülbelül egy időben indult nyomozás, de a Buda-Cash- és Quaestor-ügy esetében már vádat is emeltek a hatóságok. Az ORÖ-nél az adóhivatalon kívül a Központi Nyomozó Főügyészség és a rendőrség is több ügyben folytat nyomozást. A szervezetnél így már legalább fél tucat nyomozás zajlik.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.08.