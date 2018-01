Kisajátítja a Sukoró-ügyben érintett földeket az állam

A Hír TV Célpont című műsorának múlt csütörtöki információi szerint a sukorói telekcserével nem érte volna kár az államot, ugyanis egy új értékbecslés a csereügylet során alkalmazott ár maximum felében határozta meg a Fejér megyei ingatlanok értékét. Ráadásul a szakértői testület azt is állítja, hogy a most megállapított 550 milliós érték is csak papíron létezik, ugyanis az ingatlanegyüttes nem forgalomképes. A dokumentum szerint az is nyilvánvaló, hogy az ügyészség értékbecslője nem vette figyelembe a sukorói építési szabályzat korlátozásait.

Közben a Magyar Nemzet a földhivatali bejegyzések között észrevette, hogy a Joav Blum által a sukorói telkekért cserébe kínált földek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) vagyonkezelésébe kerülnek. Az ezzel kapcsolatos bejegyzés a pilisi ingatlan tulajdoni lapjára 2018. január 5-én, az albertirsai iratra pedig tavaly májusban került. Blum telkeit a 2008-as sukorói telekcsere során több mint 787 millió forintra becsülték. Elküldtük kérdéseinket a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy megtudjuk, miért volt szükség a kisajátításra, és vajon mennyit fizet vagy fizetett az állam a földekért az izraeli-magyar üzletembernek, várjuk a válaszukat.

Joav Blum a pilisi és albertirsai ingatlanokat cserélte a Fejér megyei Sukoró szomszédságában lévő állami területekre nagyszabású szórakoztató és kaszinókomplexum építésének céljából. 2009-ben a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást indított annak kiderítésére, hogy a csereszerződésben Blum telkeit a valós értéküknél többért, a sukorói állami telkeket pedig jóval kevesebbért számították-e be. 2010. augusztus végén gyanúsították meg az ügyben Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. volt vezérigazgatóját és Császy Zsolt volt értékesítési igazgatót. Tátrait a Szolnoki Törvényszék 2015. szeptember 30-án hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt négy év börtönre ítélte. A Szegedi Ítélőtábla 2016. október 26-án az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és felmentette a férfit. A Kúria 2017. június 8-án harmadfokú ítéletével a Szegedi Ítélőtábla másodfokú ítéletét megváltoztatva Tátrai Miklóst hűtlen kezelés bűntettének kísérlete miatt három év, Császy Zsoltot két és fél év szabadságvesztésre ítélte. 2011-ben a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen semmisnek mondta ki a telekcsere-szerződést azzal, hogy vissza kell állítani az eredeti állapotot.