Kisegíti a kormány a csődközelbe került Pécset

A kormány idén 1 milliárd 770 millió forintot nyújt a pécsi kulturális intézmények fenntartható működésének biztosítására – tájékoztatta kedden az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-t, miután Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár aláírta az erről szóló támogatói szerződést. A közlemény szerint az előirányzat elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ koncertterem és a Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) működésének támogatására szolgál. Ugyanezen 2018-ban, az elfogadott költségvetésben 1 milliárd 870 millió forintra emelkedik a támogatás.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy hatalmasra, mintegy ötmilliárd forintra duzzadt a pécsi önkormányzat működési hiánya, a városi cégekét is beleszámítva pedig még a 9 milliárdot is meghaladja. Páva Zsolt polgármester a Szabadpécs.hu-nak azt mondta: a Magyar Államkincstár (MÁK) segítségét kérte annak érdekében, hogy ez a „pécsi helyzet” megoldódjék és egy objektív, tőlük független szakvélemény szülessen. A megoldás érdekében egyebek mellett a repteret is felvették az értékesíteni kívánt ingatlanok listájára.

A polgármester ugyanakkor azt állította: bár többen is csődöt vizionálnak, de ez fogalmilag képtelenség, mert a stabilitási törvény az önkormányzatok esetében kizárja az éven túlnyúló ügyeket, csőd ilyen szempontból nem is lehet.