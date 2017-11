Kiselefánt született a budapesti állatkertben

Szerdán hajnalban kiselefánt született a Fővárosi Állat- és Növénykertben – adták ki sajtóközleményben. Az anyaállat és az elefántborjú is egészséges. Most még csak a gondozók és az állatorvosok láthatják, akik jelenleg azt várják, hogy az óriás apróság megtalálja az emlőket, és táplálkozni kezdjen. Hogy a látogatók mikor barátkozhatnak össze vele, azaz a nyilvános bemutatkozás időpontját később közlik majd.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Februárban jelentette be az állatkert az anyaállat vemhességét. Az Angele nevű anya a franciaországi Les Mathes közelében található La Palmyre Állatkertből származik, s a napokban töltötte be tizenhatodik életévét. Kilencévesen került a fővárosi állatkertbe. Az apa pedig Assam, ő egy évvel idősebb, és a Chesteri Állatkertből került hozzánk. Angele és Assam nászából már korábban is született egy elefántborjú: a 2013. február 14-én világra jött Asha, aki jelenleg is a városligeti intézmény lakója. Jelen volt testvére születésekor is, amit természetes körülménynek gondoltak a gondozók, akik hozzátették, hogy ez a megoldás azért is szerencsés, mert az előző kiselefánt történetesen nőstény, és felnövekedve hasznos lehet a számára, ha láthatja az anyját gyermeknevelés közben, már élénken érdeklődik is kistestvére iránt az anya felügyelete mellett. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 1875 óta foglalkoznak elefántok tartásával, afrikai elefánttal és ázsiaiakkal is. Történetük során ez az ötödik itt született elefántborjú.