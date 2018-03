Kiszivárogtatás: áldozat lehet a kiskunhalasi LMP-s jelölt is

Tovább gyűrűzik a kiskunhalasi jelöltbotrány. Korábban az Origo hozta le, hogy a Jobbik kiskunhalasi jelöltje, Farkas Gergely kifizette volna az LMP-s rivális, Midi Melánia több százezres kampányköltségét, ha a fiatal nő visszalép a választási versenyben.

Farkas azzal védekezett, hogy csak viccelt – Midi Melánia pedig Facebook-bejegyzésében most azt állítja, hogy akaratlanul sodródott a Fidesz lejárató kampányába. Azt is sajnálja, hogy egy kontextusból kiragadott beszélgetés rossz színben tüntette fel mindkettőjüket.

„Én 22 évesen azért vállaltam a jelöltséget, hogy egy tiszta, megújuló országot képviselhessek.

„A félreértések elkerülése végett én semmilyen anyagi juttatást nem fogadtam el, és nem is ezért indultam képviselőjelöltnek, hanem azért, hogy egy mindenki számára élhető Magyarországot teremtsünk közösen!”

„Mindenkinek szíve joga, hogy kire szavaz, de a legfontosabb, hogy elmenjen és éljen állampolgári jogával április 8-án!” – írta a bejegyzésben.

Úgy tűnik, hogy az LMP vezetősége is hisz Midi Melániának. Hadházy Ákos, a párt társelnöke két nappal ezelőtt még maga is valószínűnek tartotta, hogy a 22 éves kiskunhalasi jelölt hozta nyilvánosságra a hangfelvételt – erről is beszélt a Lánchíd Rádió reggeli műsorában –, szerdán azonban egy Facebook-bejegyzésben változtatott álláspontján.

„Úgy tűnik, tévedtem, amikor azt feltételeztem, hogy Midi Melánia jelöltünk juttatta el a felvételt a kormánypárti revolverlaphoz. Vizsgáljuk az esetet, sajnos az viszont nyilvánvaló: hatalmas erőket vet be a Fidesz, hogy az ellenzéki pártokat egymás ellen hergelje”

– írta Hadházy, amit Midi is megosztott. Mivel az LMP belső vizsgálatot folytatott az ügyben, és a jelek szerint ennek során tisztázták Midi szerepét, valószínű, hogy a fiatal jelölt is áldozat, és egyszerűen csőbe húzták.

Sejthetőleg valóban Midi készítette a felvételt – talán, hogy bebiztosítsa magát; az anyagot viszont olyan, pártügyekre rálátó személynek juttathatta el, akinek nem volt érdeke a Jobbik és az LMP közeledése, és aki a kormánypárti médiát is felhasználta céljai eléréséhez.

Levélben fordultunk az LMP sajtóosztályához, hogy megtudjuk: a párt milyen eredményre jutott a kiszivárogtatással kapcsolatban elrendelt belső vizsgálat során, ki a botrány valódi kirobbantója, és ha az illető maga is párttag, milyen szankciókra számíthat. Közösségi oldalán megkerestük Midi Melániát is. Ha érkezik reakció a párttól vagy a jelölttől, frissítjük cikkünket.