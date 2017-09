Klímára, liftre is jutna a 3-as metró szerelvényeinek kötbéréből

Légkondicionálásra és akadálymentesítésre is fordítaná a főváros azt a 2,5 milliárd forintot, amelyet a BKV kötbérként követel a 3-as metró szerelvényeit felújító orosz Metrovagonmastól az ajtóhibák, illetve a késés miatt – közölte pénteki sajtótájékoztatóján Tarlós István (Fidesz–KDNP). A főpolgármester ezt arra az esetre valószínűsítette, ha az állammal kötött támogatási szerződésben 137,5 milliárd forintos fedezettel szereplő metrófelújítás „nem viszi el a pénzt”. Szerinte a végső összeg meghaladja majd a keretet, azonban a főváros 30 milliárd forint erejéig saját forrásból ki tudja egészíteni azt. Arról is beszámolt, hogy a Jaspers, az uniós projektekkel foglalkozó brüsszeli szervezet támogatja a forrásbővítést. Más fejlesztések elhagyásával átcsoportosítanának lekötött összegeket is. Az EU-fejlesztések listájáról már korábban lehúzták az újpalotai villamos 25 milliárd forintos kiépítésének a tervét. A napokban ugyanerre a sorsra jutott az 1-es villamos óbudai szárnyának 12 milliárdosra becsült meghosszabbítása is. A felszabaduló 37 milliárdból jutna a metróra és a BKV járműparkjának megújítására is.

Tarlós István emlékeztetett: a 17,1 kilométer hosszú metróvonal alagútfelújítási munkálataira, valamint az északi szakasz hat állomásának felújítására a hét elején a BKV együttesen 71,9 milliárd forint értékű szerződést kötött. – A 3-as metró további 14 megállójának két szakaszra bontott felújítására még az ősszel új tendereket írunk ki, de ha a magas ajánlatok miatt azok is eredménytelenek lesznek, akkor sem történik semmi, hiszen a beruházásnak több mint a fele mindenképpen elkészül. A hat északi állomásból egyedül a Dózsa György útnál nem lesz lift, csak mozgólépcső – mondta a főpolgármester, aki a berendezésről a Népszava kérdésére azt válaszolta: „Azt a kerekesszékesek akkor használhatják majd, ha valaki segít nekik”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy ragaszkodnak az évtizedekig elhanyagolt 3-as metró felújításához akkor is, ha nem lesz mindenhol akadálymentes. Azt viszont pozitívnak tartja, hogy szeptember végére várhatóan már 13 felújított szerelvényen utazhatunk.

Végül kérdésünkre, hogy Budapest miért nem lehet modern város, ha már ezzel a témával foglalkozó minisztere is lesz a kormánynak, Tarlós István közölte: ő modern város helyett mindig is élhető várost akart, ahol jó lakni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.09.