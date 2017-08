Kocsmastop készül Erzsébetváros bulinegyedében

Egyelőre négy lépésből álló intézkedéssorozat megtétele körvonalazódik a budapesti bulinegyed problémái megoldásának első ütemében – mondta el a Magyar Nemzet érdeklődésére Vattamány Zsolt (Fidesz–KDNP), Erzsébetváros polgármestere. Közölte: megtartja korábbi ígéretét, és szeptemberben a VII. kerületi képviselő-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet. – A városrész kerületi önkormányzati képviselőivel, Oláh Lajos (DK) országgyűlési képviselővel, civil és szakmai szervezetek vezetőivel eddig folytatott egyeztetések alapján az szinte biztosnak látszik, hogy átszervezzük a takarítást, mert a lakosságot a zaj mellett az utcán eldobott sok szemét zavarja leginkább. Százmillió forintos értékben kiírtuk a pályázatot új takarítógépek beszerzésére, s megszervezzük a rendszeres hajnali, kézi erős takarítást – mondta a polgármester, aki szerint a készülő bulinegyedcsomag része lesz Erzsébetváros önkorlátozása is. Eszerint az önkormányzat tulajdonában álló ingatlant, üzlethelyiséget a jövőben nem adnak ki, nem adnak bérbe szórakozó- vagy vendéglátóhely céljára. Mint megtudtuk, természetesen ahol ilyen cégek jogszerűen tevékenykednek, ott a működés folyamatos lesz, de ha például bezárnak, netán csődbe mennek, a leendő bérlőket már más, a lakókat kevésbé zavaró tevékenységi körből választják ki.

– Megerősítjük továbbá Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságát. Akár tízmilliós nagyságrendű többlettámogatásból növeljük a rendészek számát, bővítjük az eszközállományt – mondta a polgármester, aki szerint ennek a lépésnek semmi köze ahhoz, hogy a nyári hónapokban őrző-védő céget is alkalmaznak a közbiztonság javítására.

Szerinte az, hogy idén a Fidesz-közelinek tartott Valton-Sec Kft. nyerte el a 2013 óta minden évben kiírt pályázatot, nem jelent semmit, mert tavaly és tavalyelőtt is más-más cég lett a nyertes. A kerület vezetői szerint egyébként az, hogy négy hónapra 21 millió forintért összesen 16 emberrel, azaz 8 járőrpárral többen vigyáznak a rendre a közterület-felügyelőkkel, a rendészekkel együtt, egyáltalán nem kirívó kiadás.

Kérdésünkre Vattamány Zsolt kifejtette: ugyancsak megerősítik a kerület jegyzője által vezetett polgármesteri hivatal hatósági irodáját, hogy az ellenőrzések hatékonyabbak legyenek. Mint mondta, természetesen a kerületvezetés által egy hónapon belül összeállítandó javaslatsor bővebb lesz, hiszen átfogó megoldást ígértek és keresnek ma is. – Nagy esélyt látok arra, hogy konszenzusközeli helyzet alakul ki, pártállástól függetlenül, hiszen az ellenzéki képviselők sem látják másként a helyzetet, és jelentős számban az ő javaslataikat is figyelembe vesszük – hangsúlyozta Vattamány Zsolt. Ugyanakkor, mint mondta, tisztában vannak vele, hogy mindenki számára megfelelő megoldás nincs, és a helyzet folyamatosan változik. Leszögezte: az önkormányzatnak elsősorban és mindenekelőtt a lakosság érdekeit kell képviselnie. Közben a lakók sem egységesek, ahogyan a vendéglátósok sem. Más és más érdekeik vannak azoknak, akik itt élnek, mint azoknak, akik itt is dolgoznak, a bulinegyed a megélhetésüket teremti meg, egyben százaknak tartanak fenn munkahelyeket.

Úgy tudjuk egyébként, ma például nem a Belső-Erzsébetváros élhetetlensége ellen hónapok óta tiltakozó lakók, hanem a kocsmatulajdonosok, vendéglősök tiltakoznak a bulinegyedben, munkájukat, a munkahelyeket és bevételeiket féltve. Utóbbi természetesen nem kevés, hiszen a külföldi vendégek jól fizetnek, s a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nemrég ismertetett adatai szerint 2016-ban azok a VII. kerületi székhelyű adózók, amelyek fő tevékenysége a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás, a legfontosabb adónemekben és idegenforgalmi adó formájában közel 6,6 milliárd forinttal járultak hozzá az államháztartás bevételeihez.

Ezzel szemben az Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport szerda délutánra szervez tüntetést a kerületi önkormányzat Erzsébet körúti épülete elé. Felhívásukban egyebek között azt írták: „Mostanra egyértelműen elértük a kritikus tömeget, médiafigyelmet, láthatóak vagyunk, mégis látszatintézkedésekkel próbálják kiszúrni a szemünket!” A szervezők szerint azért kell „erőt mutatniuk”, hogy számonkérhessék az illetékeseken: miért csináltak „disznóólat” a lakóhelyükből, Budapest történelmi központjából.

Az események augusztus közepén gyorsultak föl a bulinegyed körül, amikor Oláh Lajos, valamint a VII. kerület két ellenzéki (DK–MSZP–Együtt–PM–Füge) önkormányzati képviselője, Szűcs Balázs és Ujvári-Kövér Mónika a polgármesternek címzett nyílt levélben kérte a helyi képviselők sürgős összehívását a bulinegyed problémáinak megvitatására, egy helyi népszavazás kérdéseinek egyeztetésére. Kezdeményezésük sikerrel járt: a fideszes kerületvezetés annak ellenére lépett, hogy a világörökségi területen, azaz a terézvárosi Andrássy út védőövezetében, így a Király utcában és környékén a legkritikusabbnak tartott kérdés, a nyitvatartás szabályozása nem tartozik önkormányzati hatáskörbe.

Korábban Terézvárosban és Ferencvárosban is elfogadtak kerületi csendrendeletet, és sajtóinformációk szerint hasonló készül Józsefvárosban is. Erzsébetváros külső és középső területein már évek óta hatályos az az önkormányzati előírás, amely 24 óráig engedélyezi a szórakozóhelyek nyitvatartását. A kerület világörökségi helyszínein a szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátóüzlet éjfél és reggel hat óra közötti nyitvatartásához a jegyző engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendőrség szakhatóságként vesz részt, de úgy tudjuk, olyan még nem fordult elő, hogy a jegyző felülírta volna a rendőrség javaslatát.

