Köddé válhat a félmilliárdos csalással gyanúsított sztárügyvéd vagyona

Hárommillió forint tartozást sem lehet végrehajtani a több mint félmilliárd forintos csalással gyanúsított, neves ügyvéd, Busch Béla vagyonán – tudtuk meg az ügyben jártas személyektől. Pedig a jogász sosem arról volt híres, hogy nélkülözne. Ám a drága ingatlanok és a luxusautó állítólag papíron már nem köthető hozzá.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Korábban megírtuk, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) több mint ötszázmillió forintos csalással, sikkasztással és ügyvédi visszaéléssel gyanúsítja a lovagkereszttel kitüntetett Busch Bélát, aki évekig vezette az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának büntetőjogi tanszékét. Ugyanakkor a hatóság kesztyűs kézzel bánik vele: hó eleji őrizetbe vétele után néhány órával már el is engedték, ráadásul előzetes letartóztatás helyett is csak házi őrizetet kértek ellene. A bíróság ezt el is rendelte; végzésükből ugyanakkor kitűnt, nem tartják elégséges kényszerintézkedésnek. Pláne annak fényében, hogy a kiterjedt kapcsolatokkal bíró gyanúsítottat lényegében az irodájába zárják be. Több szakember is azt mondta lapunknak, ugyanilyen helyzetben bárki mással szemben előzeteshez ragaszkodott volna az ügyészség.

Busch Béla házi őrizetének helyszíne a belvárosi Károlyi utca egyik lakása. Az ügyvéd évek óta használja az ingatlant, bár nem az ő nevén van. Úgy tudjuk, a tulajdonosok a Busch család háziorvosához köthetők.

Volt korábban a gyanúsítottnak egy igen impozáns ügyvédi irodája a VII. kerületi Madách téren is. Informátorunk szerint több mint 100 négyzetméteres, két lakásból egybenyitott, nagy értékű ingatlanról van szó. Az egyik lakást 2015-ben egy alkotmánybíró fia, F. Bálint (aki egyébként egy fiatal ügyvéd) vásárolta meg; még aznap tovább is ajándékozta édesapjának, ám ügyvédi irodáját a mai napig ott működteti.

F. Bálint több szálon is kötődik Busch Bélához. Korábban ügyvédjelöltje volt, és elkísérte mesterét a házi őrizetről szóló bírósági ülésre is. Egy hatósági bennfentestől tudtuk meg: F. Bálint korábban gyanúsított volt a hírhedt, 2013-ban kipattant nyelvvizsgabotrányban; szerepelt a bűnelkövetők által vezetett feljegyzésekben mint olyan személy, aki közvetített nekik nyelvvizsgára áhítozó ügyfeleket. Informátorunk szerint abban a táblázatban Busch Béla neve is szerepelt, de ő még gyanúsított sem lett, és végül F. Bálint ellen is megszűnt az eljárás – vádlott már nem lett belőle.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A fiatal jogász egyébként nemcsak Busch Béla értékes ingatlanját tudta megvásárolni 33 évesen, de az elmúlt években nagyobb összeget kölcsön is adott az idősebb férfinak. Mint korábban közöltük, a Busch Béla elleni jelenlegi gyanú lényege épp az, hogy különböző összegeket kért kölcsön ismerőseitől, amelyeket nem akart, illetve fedezet híján nem is tudott volna megadni. Több mint két tucat embert sértettként tartanak számon az ügyben, F. Bálint viszont nincs köztük, ő azok közé a kevesek közé tartozik, akik visszakapták pénzüket.

Nem úgy, mint két nyolcvan év körüli családi barát, akiktől két alkalommal kért másfél milliót a neves ügyvéd – jutott lapunk tudomására. Ők végül polgári bírósághoz fordultak, amely fizetésre kötelezte Busch Bélát, ám hiába, a 3 milliót nem volt min végrehajtani. Pedig korábban az ügyvéd Buda előkelő környékén, Adyligeten, a Bocskai István útján lakott. A család egykori háza tavaly ősztől egy Ercsiből származó férfi nevére került, aki a nyilvántartás szerint eladta egy rokonának, majd rövidesen visszakapta. Úgy hírlik, Busch Béla egykori fekete Mercedese sincs már az ügyvédnél, erre az egyik hitelező, egy erősebb érdekérvényesítő képességű vállalkozó tette rá a kezét.

Busch Béla 34 éves fia egyébként ügyész, felesége pedig budapesti bíró.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.20.