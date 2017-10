Kollégái megtapsolták a Handó Tündét perbe fogó bírót

Kollégái tapssal fogadták a Handó Tünde ellen pert indító Vasvári Csabának, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírójának programismertetőjét a múlt hét elején, amikor mintegy ötszáz fővárosi bíró küldötteket választott maga közül – mondta el lapunknak a zárt ajtók mögött zajlott esemény egyik résztvevője. A névtelenül megszólaló törvényszéki bírótól azt is megtudtuk, hogy a több mint két tucat jelölt közül egyedül Vasvári Csaba kapott hangos tetszésnyilvánítást.

A most megválasztott húsz fővárosi küldött – az ország többi részéről delegált társaikkal együtt – várhatóan télen tartja majd a gyűlést, ahol döntésre viszik, kik legyenek közülük az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai a következő hatéves ciklusban.

Ugyanis a 2012-ben felállított testület első tagságának tavasszal lejár a mandátuma.

Azért nyert nagy jelentőséget a választás folyamata, mert ez az a szerv, amely képes volna valamelyest féken tartani a bíróságok központi igazgatását ellátó Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Handó Tünde hatalmát. Mint – például a HVG nyomán – az elmúlt hetekben beszámoltunk róla, a bírói karon belül egyre többen kritizálják nyíltan az elnök önkényes működését, különös tekintettel a kinevezési ügyekre.

Vasvári Csaba is ezért nyújtott be munkaügyi keresetet ellene; hiába pályázott ugyanis kétszer ítélőtáblai pozícióra, és hiába végzett mindkétszer első helyen, Handó Tünde utóbb mindkét pályázatot visszavonta, így a nyertest végül nem nevezték ki. Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Bíróság bírója is nyilatkozott erről a 444-nek. Szerinte a módszer elég gyakori a hivatal elnöke által kevésbé kedvelt bírók távol tartására. Mint mondta, „állandóan ilyen érvénytelen pályázatokról lehet olvasni a Bírósági Közlönyben”.

Míg Vasvári Csaba a múlt heti szavazáson a harmadik legtöbb támogató szavazatot szerezte meg a 26 jelölt közül, felettese, Kádárné Báló Ágnes, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke nem kapott elég voksot. Ennek azért lehet üzenetértéke, mert őt a szervezetnél sokan ejtőernyősként tartják számon, aki felülről kapott bizalmat pozíciója elnyerésénél. Bár Szepesházi Péter szintén hangos kritikusa a mostani rendszernek, múlt héten ő is a kiesők közé került. Beszélik, hogy meglehetősen megosztó figura, a bírók egy része pedig – még ha egyetért is több gondolatával – nem tudja elfogadni stílusát, médiahadjáratát, és azt, ahogyan az interneten nyíltan kibeszéli a kar belső folyamatait.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének ténykedésében bírói részről kifogásolt elemek egyébként rendre olyanok, amelyeknél az Országos Bírói Tanács vissza tudta volna fogni, vagy legalább meg tudta volna nehezíteni a nemkívánatos beavatkozásokat. Például az elnök által visszavont pályázatoknál kérhették volna Handó Tündét, hogy számoljon be közbelépése pontosabb okairól – de nem tették. Ezért szeretne egyre több bíró erős, a karért hathatósan kiálló OBT-t.

A megválasztott fővárosi küldöttek közül többek programjában szerepelt, hogy hatékonyabb, önállóbb bírói tanácsért küzdenének. Az OBT tudniillik – noha az a funkciója, hogy az ellensúlya legyen – nem mondható teljesen függetlennek az OBH-tól. Költségvetését a hivatal adja, ráadásul az OBT irodavezetője, akinek kezén a testület minden információja átmegy, az OBH egyik tisztviselője, aki – úgy értesültünk – Handó Tünde bizalmasa. Tehát az elnök rajta keresztül lényegében kontroll alatt tudja tartani annak a szervnek a folyamatait, amely azért van, hogy őt kontrollálja.

Nemrég a HVG utalt rá, hogy a küldöttválasztásba írásbeli figyelmeztetések kiosztásával is be lehet avatkozni. Akinek kiosztanak egy ilyet, de nem ért egyet vele, és megtámadja, az ellen fegyelmi eljárás indul a jogosság tisztázására; így viszont kizárja magát a küldötté válás lehetőségéből. Ha viszont az illető nem él ezzel, a figyelmeztetés folt marad a szakmai múltján. Kérdésünkre az OBH azt írta, tavaly – amikor nem volt választás – az év ugyanezen szakában öt bíró kapott figyelmeztetést, míg idén csak egy. Viszont úgy tudjuk, az az egy éppen olyan, aki indult a választáson, és a figyelmeztetést Handó Tündétől kapta.

Miközben úgy látszik, a Budapesten megválasztott küldöttek inkább az erős OBT mellett elkötelezettek, az országos elektori lista még nem ismert, és nem zárható ki, hogy vidéken többségbe kerülnek azok, akik nem szállnának szembe a regnáló OBH-vezetővel. Például azért, mert lekötelezettjei, vagy mert nem akarnak „büntetésbe kerülni” Handó Tündénél. Némely internetes felületeken idézett vélemények szerint vannak kellemetlen hátulütői annak, ha valakit az elnök nem szível. A Magyar Rádió volt elnöke, Kondor Katalin arról is írt egy cikkében, hogy Handó Tünde néha éjjel, e-mailben küld feladatokat bíróknak, másnap reggeli határidővel.

A „büntetésbe kerüléstől” való félelem még akkor is veszélyesnek tűnik a bírói függetlenségre, ha törvényszéki forrásunk állítja, tudomása szerint eddig sosem volt arra példa, hogy az OBH bármely tagja konkrét ügy érdemében befolyásolni próbálta az eljáró bírót.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.26.