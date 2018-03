Kolozsvári nyugdíjasokkal riogat Gyurcsány Ferenc

A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke vasárnap délután tette közzé Facebook-oldalán azt a videót, amelyben kolozsvári magyarokat kérdeztek meg arról, elmennek-e szavazni április 8-án. A hatásvadász muzsika (reméljük, kifizették érte a jogdíjat Junkie XL-nek, aki a zenét eredetileg a Mad Max: A harag útja című filmhez készítette) erősen dramatizálja az egyébként egyszerű felvételt, amelyet tovább fokoz az a tény, hogy a megszólaltatott emberek arcát egytől egyig kitakarták, a hangjukat pedig eltorzították. Mint írják, utóbbit amiatt tették meg, hogy senkit se hozzanak kellemetlen helyzetbe válasza miatt, céljuk inkább csak a jelenség bemutatása volt ezzel.

A videó természetesen arról a megdöbbentő tényről akarná lerántani a leplet, hogy a határon túli magyarok zöme a Fidesszel szimpatizál. Ez persze nem is annyira meglepő, hiszen – ahogy valaki meg is említi – a Fidesz vezette be 2011-ben az egyszerűsített honosítási eljárást, amelyért még mindig hálásak a Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában, Szerbiában, Horvátországban élő magyarok.

A Demokratikus Koalíció videója azonban sántít. Már csak amiatt is, mert a kitakarás-torzítás ellenére is egyértelmű, hogy csupa idős embert kérdeztek meg arról, fognak-e szavazni és kire fognak április 8-án – ezzel abszolút fals képet adnak arról, Kolozsvár valóban ennyire Fidesz-bázisú hely-e, hiszen az ott élő fiatalok véleményét erről egyáltalán nem hallhatjuk.

Gyurcsány Ferenc és pártja mindenesetre ezzel a felvétellel továbbra is amellett érvel, hogy meg kell szünteti a határon túli magyarok szavazati jogát.

