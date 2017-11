Komcsi módszerrel festettek le Jobbik-plakátokat Budaörs polgármestere szerint

Rendőri kísérettel, egy kormányhivatali dolgozó útmutatásával festették le péntek délelőtt a Jobbik egyik budaörsi plakátját.

A cenzori akció éppen a helyi polgármesteri hivatal épülete előtt történt – írja a Facebook-oldalán a települést vezető Wittinghoff Tamás.

Az egykori SZDSZ-es, ma független polgármester leszögezi, súlyos távolság van a nevezett párt és az ő nézetei között, ami azonban történt, az a „legócskább komcsi időszakot” idézi.

„A mi pénzünkön (a festők végezhetnének hasznosabb munkát) a kormányhivatalos hölgy instrukciói mentén kirendelt rendőrök felügyeletével (őket meg ilyenre felhasználni végképp gyalázat!) fojtja bele a szót a hatalom az egyik politikai szervezetbe”

– írja Wittinghoff, egy Voltaire-idézettel is nyomatékosítva a bejegyzést. „Egyetlen szavával sem értek egyet, de utolsó leheletemig harcolni fogok azért, hogy véleményét szabadon elmondhassa.”

A polgármester a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, személyesen is figyelmeztette a plakátfestő akcióban részt vevőket, hogy önbíráskodást követnek el, illetve ahhoz asszisztálnak. „A kormányhivataltól érkező hölgy nagyon kekk módon válaszolt, kérésemre sem mutatta meg a határozatot, ami állítólag feljogosította a plakát lefestésére. A rendőröket viszont megértem, mondtam is nekik, hogy sajnálom őket, amiért egy törvénytelen eljáráshoz kell hátteret biztosítsanak” – fogalmazott Wittinghoff Tamás.

A Budaörsön tapasztalt cenzúra a polgármester felháborodása ellenére általános eljárásnak számít: a kormányhivatalok a magántulajdon megsértésével is lefestik a Jobbik plakátjait, előbb cenzúrázzák ki a hirdetéseket, és csak aztán indítanak közigazgatási eljárást az ügyben.

A kormányzati szócsőnek számító Magyar Idők cikkéből az is kiderül, hogy hamarosan a plakátok tartóoszlopait is leszerelhetik. Nem csak a Jobbik szájára került lakat, a kormányhivatalnokok szorgalmasan takarják ki, festik le a DK hirdetéseit is.