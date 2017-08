Komoly késésben a Sportkórház költöztetése

Bár már több mint egy hónappal ezelőtt új helyére kellett volna költöznie az Országos Sportegészségügyi Intézetnek (OSEI), a még márciusban kiszemelt Karolina úti ingatlan felújítására a szervezet csak az előző hetekben kezdte el kiírni a közbeszerzéseket. Az első ilyen tender részvételi felhívása július 18-án, azaz mintegy három héttel a költözés tervezett határideje után jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, július utolsó napján pedig még egy eljárást megindított az OSEI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miközben még keresik a kivitelezőt a munkavégzésre, a Karolina úton már hetek óta dolgoznak. Ottjártunkkor azonban az általunk megkérdezett munkások közül senki nem tudta megmondani, hogy kinek a megbízásából és mennyiért dolgozik a területen. Bár többeket is megkérdeztünk, vagy nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni. A portásnál is érdeklődtünk, aki kérdéseinket továbbította az illetékeseknek, de mindössze azt a választ kaptuk: a Kormány.hu-n megjelent minden információ, „azt olvasgassuk”.

Így is tettünk, azonban a kérdéseinkre választ ott sem leltünk. Csupán egy rövid közleményt találtunk, amelyben annyi állt, hogy az intézmény költöztetését szeptember közepéig befejezik.

Ugyanakkor a kórházhoz közeli forrásunktól megtudtuk: jelenleg – valószínűleg azért, hogy a közbeszerzésekkel ne húzzák az időt – nem felújítási, hanem karbantartási munkálatok zajlanak a szaktárca által meghatározott átmeneti alapellátáshoz. A szerződött partner tehát karbantartási szerződés alapján dolgozik, ám kilétét így is homály fedi. Mellettük egyébként az intézet saját karbantartói is végeznek javítási munkát. Az ügyben telefonon kerestük Soós Ágnest, a Sportkórház főigazgatóját, de megkeresésünkre nem reagált. Az intézménynél levélben is érdeklődtünk, egyebek között arról, hogy eddig mi alapján, mennyiért és kik dolgoztak a Karolina úti telephelyen. Kérdéseinkre azonban csak a már említett rövid közleményt küldték el lapunknak.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A helyzet egyébként azért is érdekes, mert – amint arról már korábban beszámoltunk – a sportkórháznak hivatalosan június 30-ig kellett volna kiköltöznie Alkotás utcai telephelyről, és átadnia épületeit a terjeszkedő Testnevelési Egyetemnek (TF). Azaz az új, Karolina úti ingatlant nagyjából erre az időpontra fogadóképes állapotba kellett volna hozni. Az eredeti terv ez is volt. Hamar kiderült azonban, hogy ez nem oldható meg, a Karolina úti létesítmény ugyanis jelen állapotában nem igazán alkalmas a teljes Sportkórház fogadására (feltehetően nem véletlenül akar a következő években tízmilliárd forintot költeni az ingatlan fejlesztésére a kormányzat).

A Sportkórház ennek ellenére minden esetleges késésről szóló hírt cáfolni próbált. Legutóbbi, július elején megjelent cikkünkre közleményben azt reagálták: az Országos Sportegészségügyi Intézet költözése az előírtak szerint folyamatos munkarendben és a tervezettnek megfelelően zajlik, s ennek megfelelően a betegellátás is biztonságosan működik.

A friss közbeszerzések azonban ezeknek az állításoknak némileg ellentmondanak. Ugyanis nem arról van szó, hogy néhány hét késéssel válik alkalmassá a kórház fogadására a Karolina úti telep, hanem arról, hogy még csak most kezdik keresni a kivitelezőt. Vagyis azt a céget, amely majd a fekvőbeteg-szakellátás helyiségei, a radiológia és a műtő részlegének kialakításáért felel. A közbeszerzést egyébként gyorsított eljárásban írták ki, amit azzal indokoltak, hogy az intézet épületeit már átadták a Testnevelési Egyetemnek, így a „későbbi időpontban történő munkakezdés érdemben gátolja a TF beruházását, valamint hátrányosan befolyásolja (adott esetben ellehetetleníti) az OSEI napi működését”.

Hiába zavarják le azonban gyorsan az eljárást, az elvégzendő munka mennyiségét látva meglepő lenne, ha nem húzódna még hosszú hetekig, hónapokig a felújítás. A korábban meghirdetett beruházás esetében például csaknem egy oldalon keresztül sorolják a feladatokat, ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a munkálatok ötezer négyzetméternyi területet érintenek.

A másik, már említett beruházás – szintén a Karolina úton – ennél némileg kisebb volumenű, de az is lefedi egy teljes épület tervezési és kivitelezési feladatait. Itt egyébként határidőt is adtak: a majdani kivitelezőnek 90 napja lesz a munka elvégzésére. Ez a nagyobb projekt szempontjából is irányadó lehet, s egyértelműen arra utal: jobb esetben is csak az év utolsó hónapjaira készül majd el a fekvőbeteg-ellátás új helyszíne.

Utóbbit látva még a legfrissebb költözési céldátum is elég optimistának tűnik. A Sportkórház a honlapján mindeközben arról tájékoztatja a betegeket, hogy a járóbeteg-szakrendelések és sportorvosi rendelések igénybevételére a jelenlegi telephelyen, vagyis az Alkotás úton augusztus 18-án 12 óráig van lehetőség. Ezt követően, augusztus 21-től az új telephelyen várják a betegeket, tehát mindössze 13 nap múlva ők már oda mennek, miközben tegnap még távolról sem tűnt erre alkalmasnak az épület. A honlapon emellett azt is hangsúlyozzák: a fekvőbetegosztályok várhatóan 2017. szeptember közepén költöznek át az új telephelyre, de a közbeszerzések alapján erősen kérdéses, hogy elkészül-e addigra például a műtő.

A jelentős késés miatt amúgy Soós Ágnesnek mennie is kell, Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár ugyanis pár hete bejelentette: távozik hivatalából a főigazgató. Nem kívánják meghosszabbítani a megbízatását, várhatóan a költözés végéig marad a posztján. Kiemelte azt is, Soós Ágnes nyugdíjkorba lép.

Belföld MN Menesztették a Sportkórház igazgatóját Az ok, hogy a Sportkórház még nem költözött ki az épületből, amit a Testnevelési Egyetemnek ígértek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.09.