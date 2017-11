Kórházban hagytak egy szívbeteg babát

Szívbeteg babát hagytak szülei egy nyugat-magyarországi kórházban, a súlyos beteg kisfiú már túl van egy rendkívül bonyolult műtéten, de még több beavatkozás vár rá – tudta meg a Magyar Nemzet. A lapunknak nyilatkozó kórházi forrásunk arról beszélt: már felvették a kapcsolatot az illetékes gyámhivatallal a két hónapos gyermek ügyében. A baba jelenleg jól van, de forrásunk szerint egyelőre nem túl jók az életkilátásai.

Az utóbbi időben ő már a második baba, akinek súlyos betegsége van, és szülei a kezelő intézményben hagyták. Szeptemberben a Bors írta meg, hogy egy Győr-Moson-Sopron megyei kórházban hagytak a szülei egy hat hónapos kisfiút, miután kiderült, hogy szívbeteg. A lap szerint a babának minden esélye megvan a gyógyulásra, már több műtétje is volt, de további kezelések is várnak még rá. Mint írták, amikor a gyermek szülei megtudták, hogy szívproblémái vannak a kisfiúnak, két hétig felé sem néztek, csupán egy papírt hagytak a kórházban, amelyen azt írták: lemondanak a gyerekről. A babát egyébként jelenleg is kórházban ápolják.

Az, hogy ilyen esetben a szülők lemondjanak a gyermekről, és ne csak ott hagyják a kórházban, különösen fontos, hiszen az a gyermek, akiről nem mondtak le, vagy legalább telefonon felhívják félévente, nem adható örökbe. Még akkor sem, ha lenne, aki szívesen befogadná.

Vélemény Farkas Melinda Anyára várva Képtelenségnek tűnik, hogy 2000 gyermeknek keresnek szülőt, míg a szülők várólistáján 2200-an vannak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi tervezete alapján még áprilisban megírtuk, hogy rugalmasabbá tenné a jelenlegi szabályozást a kormány. Ez azért is fontos, mert ahogy arról korábban beszámoltunk: nem egy olyan eset fordult már elő, amikor egy kisgyermeket több család is szívesen örökbe fogadott volna, ám az életidegen szabályok miatt még nem volt örökbe adható. Végül évek teltek el, mire végre annak nyilvánították, ám a közben iskoláskorúvá vált gyermek, s már nem jelentkezett érte senki.

Az Emmi javaslata amúgy egyebek között bevezetné az örökbefogadói díjat is. Erre az a személy lehetne jogosult a jövő évtől, aki örökbe fogad egy gyermeket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.17.