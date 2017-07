Kórházi fertőzésbe halhatott bele egy baba a Honvédkórházban

Kórházi fertőzés miatt halt meg pár napos kisbabájuk a budapesti Honvédkórházban – ezt állította egy budaörsi házaspár az RTL Klub Híradójának.

A kislány koraszülött volt, de felsírt, és az egészségi értékei is jók voltak. A negyedik napon azonban az állapota romlani kezdett, belázasodott, és légzéskimaradást is észleltek, ezért antibiotikummal kezelték, vért is vettek tőle. A vérvétel másnapra kimutatta az MRSA-t, vagyis a kórházi fertőzést.

A gyermeket elkülönítették és kezelni kezdték, de végül nyolcnaposan belehalt a fertőzésbe.

A szülők szerint az osztályon több gyermek is érintett volt, és úgy tudják, a fertőzésbe egy másik baba is belehalt. Az ügyben a terézvárosi rendőrség indított nyomozást.

A kórház az RTL Híradó megkeresésére nem reagált.