Kórházi koszton él Juhász Péter

„Egy hétig kórházi koszton élek” – jelentette be hétfőn Juhász Péter, az Együtt vezetője, hogy performanszával is jelezze, milyen rossz minőségű, vitaminban és tápanyagban is szegényes menüt kapnak a kórházban ápolt betegek.

A politikus szerint a Fidesz tudatosan dönti romba az egészségügyet. „Az a céljuk, hogy minél többen menjenek el az állami ellátásból a magánszféra irányába. Ez duplán jó: kevesebb adóforintot kell az egészségügyi ellátásunkra áldozniuk, így többet lophatnak, míg a lopott pénzből fideszes oligarchák alapítanak magánegészségügyi intézményeket, így hatalmas üzleti lehetőséghez jutva. Ahogy ezt tették a trafikoknál, a közműszolgáltatóknál és még számtalan ágazatban. Csak most az életünkkel játszanak” – fogalmazott facebookos bejelentkezésében Juhász.

Az Együtt-elnök bejelentése szerint napi két zsemlét, három kis szelet kenyeret, két szelet felvágottat és egy kis tasaknyi vajat fog fogyasztani. Az akció kezdetén és végén is leméri testtömegét, hogy egyértelmű legyen a kúra hatása. Arról ugyanakkor nem tett említést, hogy a kórházban fekvő betegek ebédre meleg ételt is kapnak, amely ha kimarad, a kísérlet eredményét is torzíthatja.

A magyar kórházi étel mindenesetre közismerten rossz: a Kórházi Koszt nevű Facebook-oldal gyűjti is a legelborzasztóbb menüket, és alkalmanként összeveti őket külföldi kórházak kínálatával.