„Kormányváltó” Gyurcsány: Ne a legerősebb ellenzéki jelöltre szavazzanak!

A Vona-féle párt nem fog győzni! A demokratikus ellenzék pártjai több mandátumot fognak szerezni. Vona Gábor nem lesz abban a helyzetben, hogy kormányt alakítson. Teljesen kizárt, hogy az első vagy második helyen végezzenek. Ebben teljesen biztos vagyok – hangoztatta Gyurcsány Ferenc egy erzsébetvárosi lakossági fórumon. A DK elnöke azt nem zárta ki, hogy a Jobbik a 2014-es választással ellentétben most megnyerjen néhány egyéni választókerületet, de szerinte a demokratikus ellenzék pártjainak egyéniben és listán is több szavazata lesz.

A volt miniszterelnök arról is beszélt, szurkol azért, hogy a Jobbikból egy hiteles, kiszámítható, mérsékelt jobbközép párt legyen, de nem tudja elfelejteni, hogy néhány éve még kémiai kasztrálást akartak bizonyos népcsoport túlszaporodása ellen bevezetni.( A Jobbik a visszaeső pedofilok esetében javasolta ezt, nem pedig a cigánysággal kapcsolatban- a szerk.)

-Én sem felejtettem el és a gárdamellényt sem!

- reagáltak többen is a szónok dilemmájára. Nem kis színészkedéssel, belső vívódást mímelt Gyurcsány Ferenc, aki nem volt lámpalázas, pedig felesége, Dobrev Klára az első sorból szurkolt neki. Kiderült: az ellenzéki politikus hallja ugyan azokat a hangokat, melyek a Jobbikkal való együttműködést sürgetik, de szerinte nem szabad feladni az elveket sem csak azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Nem könnyű kérdés ez, nem is cserélnénk szívesen a szónokkal. Az elmúlt napokban, hónapokban, években sok minden tanácsolt már híveinek a DK vezére, és ezúttal is adott egy kis segítséget a rajongóknak.

– Ne a legerősebb ellenzéki jelöltre szavazzanak, hanem a demokratikus oldal legerősebb jelöltjére!

– javasolta nyugdíjas hallgatóságának Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a Fidesszel senki nem lépne koalícióra április 8-a után, mert annak a pártnak azonnal vége lenne. Egyértelművé tette: nem tárgyalnak a Jobbikkal választási együttműködésről.

Azt ugyanakkor lehetségesnek tartotta, ha április 9-én a Fidesz kisebbségbe kerülne a parlamentben, akkor a Jobbikkal együtt lebonthatnák a nemzeti együttműködés rendszerét. Ezután viszont nem lenne közös kormányzás, hanem új választást kellene kiírni. Bár a korábbi lakossági fórumainak központi témája a határon túli magyarok választójoga volt, ezúttal erről egy szót sem ejtett Gyurcsány Ferenc. A DK kolozsvári kisfilmje nem került szóba, pedig meglehetősen drámai, egyes vélemények szerint gyűlöletkeltő stílusban mutatta be, hogy a külhoniak a Fideszre fognak szavazni. Erzsébetvárosban négy éve Oláh Lajos mintegy 300 szavazattal legyőzte a fideszes jelöltet, aki most Bajkai István, az Orbán család ügyvédje. Oláh Lajos tegnap arról beszélt, 360 plakátját tépték le, és ismeretlenek százával jelentkeznek át erzsébetvárosi szavazókörökbe.

Bár az SZDSZ nem indul a 2018-as választáson, azért a liberális párt egykori elnöke, Kuncze Gábor ezt a kampányt sem akarta kihagyni. A humora még mindig tetszik a nyugdíjasoknak. Pár példa erre. - A mi időnkben több volt a park, mint a pasa. A jobboldali szomszédot beszéljék rá, hogy hagyjon otthon még egy embert - viccelődött. Mondandója lényege az volt, hogy ugyan a 2002-2010 közötti nyolc évet is joggal lehet kritizálni, de most az oktatás, az egészségügy és a gazdaság is romokban hever. A szegények pedig még szegényebbek lettek. Míg az ő idejükben csak egyéni ügyeskedők voltak korruptak, most maffiaállam van. - Nagy átverés show-ban vesznek részt - világított rá Kuncze Gábor, pedig szerinte nem lett világosabb attól, hogy Orbán Viktor veje lecserélte a lámpákat.