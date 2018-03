Kormányzati struktúrát hirdetett a Jobbik

Tizenegy plusz egy minisztériumot állítana fel a Jobbik, ha az április 8-i választás után kormányt alakíthatnak – erről beszélt vasárnap Vona Gábor. A párt elnöke és egyben miniszterelnök-jelöltje az általuk elképzelt kormányzati struktúrát ugyan ismertette, ám azt egyelőre nem árulta el, kiket szánna az egyes tárcák élére. – Nem kívánjuk ezeket az embereket kitenni a választási küzdelemnek – ezzel indokolta a titkolózást. Az azonban kiderült, hogy nem pártpolitikusokban, sokkal inkább szakemberekben és szakpolitikusokban gondolkoznak. – A pártpolitika lépjen vissza kettőt, adjuk vissza a szakmának, a szakértői tudásnak, a szakpolitikának a becsületet – mondta, szembeállítva terveiket a jelenlegi rendszerrel, amikor a minisztériumok élén „Orbán Viktor leghűségesebb emberei állnak”. Azzal kapcsolatban, hogy esetleg baloldali szakemberekre is számítanak-e – miután a Jobbik a néppártosodása után ebbe az irányba is nyitott –, Vona Gábor csak annyit mondott, hogy ők már túlléptek a jobb- és baloldali megosztottságon.

Egy esetleges Jobbik-kormányban – mint az kiderült – a miniszterelnöknek két helyettese lenne, egy általános helyettes, illetve az európai uniós ügyekért felelős helyettes. Utóbbi feladata kifejezetten az lenne, hogy az unióval tartsa a kapcsolatot, ha szükséges, vívja meg a vitákat és lássa el az érdekegyeztetéseket. A kormányfő munkáját egy miniszterelnöki hivatal is segítené, annak élén azonban nem miniszter, hanem egy hivatalvezető állna. A kormányzati koordináció mellett ehhez a hivatalhoz tartoznának a fejlesztési forrásokkal kapcsolatos feladatok, illetve az ellenzék, és így a Jobbik által is rendre hangoztatott antikorrupciós tevékenység irányítása.

Új tárcákat is létrehoznának, ilyen lenne például a nemzetstratégiai minisztérium. Vona Gábor elmondása szerint ez a nem anyaországban élő magyarok ügyeivel foglalkozna, így a határon túli magyarokkal, illetve azokkal a százezrekkel, akik az elmúlt években vándoroltak ki, általában nyugatabbra. A Jobbik önálló egészségügyi minisztériumot hozna létre, lenne oktatási, kulturális és sportminisztérium, illetve mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztérium. Külön tárcát kapna a társadalompolitika, a tervek szerint ehhez tartoznának a szociális, család- és nyugdíjügyek, illetve a civil társadalommal kapcsolatos kérdések is. Elképzeléseik szerint lenne közigazgatási és igazságügyi minisztérium, önálló pénzügyminisztérium, valamint gazdasági, fejlesztési és informatikai tárca. A jelenleg is létezők közül megtartanák a belügyminisztériumot, a honvédelmi és a külügyi tárcát.

A Jobbik emellett – kormányon – hét stratégiai tanácsot is életre hívna, például a biztonságpolitika, az antikorrupciós harc vagy éppen a nemzetközi tekintély visszaszerzése érdekében. Ezekben több minisztérium képviselői mellett az érdekvédelmi, illetve civil szervezetek is részt vennének.

A most bemutatott kormányzati struktúrát megelőzően Vona Gábor már 18 hónapon keresztül jelentette be személyes, miniszterelnöki vállalásait, ha pártja megkapja a bizalmat a választóktól. Ebben olyanok szerepeltek, mint a migráció elleni harc, egy civil parlament felállítása vagy éppen az, hogy egy kormányfő legfeljebb csak nyolc évig lehessen hivatalban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.19.