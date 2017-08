Körmenettel és tűzijátékkal ünnepelték az államalapítást

Országszerte sokan vettek részt vasárnap az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken annak ellenére, hogy többfelé hűvös, esős lett az időjárás az állami ünnepre; több helyen azonban programváltoztatásra volt szükség. Napközben Budapesten, a Magyar Ízek Utcájában is kígyózott a sor, és a hagyományos körmenet indulásakor a Szent István-bazilika előtti tér is zsúfolásig megtelt. A fővárosban az ünnepségek záróakkordjaként megtartották a tűzijátékot, amely rendben lezajlott.

Az Isten éltessen, Magyarország! jelmondattal megrendezett központi ünnepségeken, de önkormányzati rendezvényeken is Szent István király törekvéseinek aktualitásaira hívták fel a figyelmet a szónokok.

A Szent István-nap alkalmából megtartott ünnepi szentmisén Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt mondta: a keresztény értékrend elhagyásával Európa a teljes kulturális és politikai önfeladás küszöbéhez érkezett. Homíliájában hozzátette: ebben a különösen nehéz történelmi helyzetben óriási felelőség nehezedik minden keresztény ember vállára.

A Szent István-bazilika előtti, zsúfolásig megtelt téren az ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette. A szertartás a Szent Jobb-körmenettel zárult. Szent István jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség hordozta, előtte vonultak a körmenetben az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a püspöki konferencia tagjai, utána Erdő Péter és I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület tagjai, majd a plébániák zarándokcsoportjai.

A Miniszterelnökséget vezető Lázár János a makói ünnepségen azt mondta: ma is aktuális, amit egykor Szent István, majd a két világháború között a magyar politikai elit is megfogalmazott: nekünk kell a legjobbnak lennünk, hogy a legerősebbeké válhassunk itt, Közép-Európában. Szent István nemcsak azt választotta, hogy keresztények legyünk, egyházat és államot szervezett, és ezzel meg is erősítette a nemzetet.

Fekete Zsolt, Salgótarján szocialista polgármestere a városi ünnepségen azt mondta: első királyunk emléke, dicsősége változatlan maradt az idők során, ő volt az, aki fáradhatatlan munkával egy nemzetből államot szervezett.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára Egerben arról beszélt: Szent István király szellemi öröksége és a keresztény értékek megőrzése, megerősítése az egyetlen szilárd fundamentuma a magyarság megmaradásának, egyben reménysugár Európa újjászületéséhez.

A fővárosban délután ellenzéki tüntetést is tartottak, ahol a szabad sajtó támogatását kérték és a kormány leváltását ígérték a felszólalók. Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje azt mondta, a 2018-as választás után újra kell alapítani azt a Szent István-i államot, amit az elmúlt száz évben többször leromboltak. Kiemelte továbbá, hogy az ellenzéki pártok túl sokat viaskodnak egymással, és sokszor úgy látszik, hogy képtelenek együttműködni.

Az LMP közleményben emlékezett meg az államalapítás ünnepéről, amelyben azt hangsúlyozták: a sikeres magyar állam alapját az összetartó, aktív helyi közösségek adják.

A központi rendezvények a hagyományok szerint Magyarország nemzeti lobogójának felvonásával kezdődtek a Parlament előtt vasárnap reggel. A zászlót katonai tiszteletadás mellett Áder János köztársasági elnök jelenlétében vonták fel.

A tisztavatáson mondott beszédében Áder János kiemelte: mást jelent ma a biztonság, mint akár csak egy évtizede: ismét védenünk kell határainkat, meg kell védenünk azt a független, szabad és európai országot, amelyet Szent István óta magyarok millióinak áldozata, jelleme és munkája formált.

Simicskó István honvédelmi miniszter azt hangsúlyozta: a haza semmivel sem pótolható értéket jelent mindannyiunk számára és amíg vannak olyan magyar fiatalok, akik a katonai hivatást választják és esküjük szerint akár életüket is feláldoznák az ország védelmében, „addig van nemzeti jövőnk".

A hűvös, esős idő ellenére több száz érdeklődő követte végig a délelőtti rendezvényeket. A tisztavatás után kezdődött légi és vízi parádén a rossz idő miatt elmaradtak az ejtőernyős ugrások.

Délben a Sándor-palotában Áder János átadta a Magyar Szent István Rendet. Az elismerést idén Erdő Péter bíboros és Vásáry Tamás zongoraművész vehette át.

A nap folyamán a Magyar Ízek Utcájában is kígyózott a sor, ahol az ország tortáit és a Szent István-napi kenyeret is meg lehetett kóstolni.

Kora este az M1 aktuális csatorna tudósítói több településről is bejelentkeztek, ahol az emberek az ünnepi tűzijátékra készültek. Nemcsak a fővárosban, hanem Debrecenben, Szegeden is sok érdeklődő volt. A balatonföldvári kikötőből a nagy érdeklődés miatt idén két tűzijátéknéző hajót is elindítottak, amelyről több Balaton-parti település tűzijátékát is látni lehetett.

Az országon átvonuló hidegfront miatt ugyanakkor több helyen kellett módosítani, lemondani egyes ünnepi programokat, az esti tűzijátékot is.