Kornai János: Sajnos azt kell hogy mondjam, nagyon aggódok

– Az egész életemet azzal töltöttem, hogy bonyolult kérdésekre kerestem a választ – ezekkel a szavakkal köszöntötte csütörtökön, a Corvinus Egyetemen 90. születésnapja alkalmából összegyűlt hallgatóságot Kornai János közgazdász. Az 1928. január 21-én született, nemzetközileg elismert tudósra sokan voltak kíváncsiak, s a kormánykritikus Kornai beszédében nem is okozott csalódást.

– A politikusok nagyon jók abban, hogy bonyolult kérdésekre egyszerű választ adjanak. Nekem ez sosem ment – folytatta a közgazdász, hozzátéve, családja sokat panaszkodik erre a tulajdonságára. Kornai szerint azonban égető szükség van vitákra, a tudományos főáramlatot kritizáló gondolatokra. – Magyar és külföldi egyetemeken egyaránt tapasztalom, hogy a fősodrú gondolatokon kívül más nagyon nehezen jut el a diákokig – mondta a közgazdász, hozzátéve: a fiatalokat meg kell tanítani arra, hogy olvassanak bármit a tankönyvekben, mindig kérdőjelezzék meg azt. Kornai ugyanakkor megjegyezte, Magyarországon vannak jó kritikus éllel megfogalmazott gondolatok, itt a lapunknak is rendszeresen nyilatkozó gazdasági szakember, Csaba László munkásságát emelte ki.

– Kilencven évesen az embernek néha meditálnia kell, átgondolni a múlt eredményeit és hibáit – folytatta az ünnepelt. Elmondta, ebben a korban az ember fizikai képességei korlátozottak, ettől függetlenül azonban nem hagyja abba a munkát. – Magyar vagyok, ezért különösen érdekelnek az országban zajló folyamatok. Sajnos azt kell hogy mondjam, nagyon aggódok – folytatta. A közgazdász itt a konferencia során más előadók szájából is elhangzott kritikákat ismételte, vagyis a magyar demokrácia és a jogállamiság leépüléséről beszélt. Mint mondta, amit tud, a jövőben is megtesz majd: továbbra is követi a politikai, társadalmi folyamatokat, és kritizálja azokat, ha ez indokolt. – Nem vagyok benne biztos, hogy megéri. De ezt fogom tenni – fejezte be beszédét Kornai. A közgazdász beszédét a hallgatóság állva tapsolta meg.