„Környezetvédelmi Trianon” Rákospalotán

Súlykorlátozást, célforgalom kialakítását, behajtási tilalom elrendelését is vizsgálhatja az M3-as autópálya felhajtója melletti területeken a XV. kerületi városüzemeltetési bizottság – derült ki a városrész képviselő-testületének legutóbbi ülésén. Az érintett szántó és fásított terület besorolású ingatlanra, amely nem mellékesen a Szentmihályi úti honvédségi laktanya mögött van, immár hónapok óta több száz köbméternyi építési hulladékot hordtak betontörmelékkel, sőt emberi csontokkal vegyítve. A hat–nyolc méter magas sitthalom fákat, bokrokat temetett maga alá, a hatóságok mindeddig tehetetlennek bizonyultak. Az ügyben Victorné Kovács Judit, a helyi Fidesz-frakcióból tavaly decemberben kizárt alpolgármester interpellálta Hajdu László DK-s polgármestert, emlékeztetve: a városrész külterületén nem is csak az említett részre, hanem három különálló ingatlanra hordtak a sittből büntetlenül. Az említett, autópálya melletti területen túl ugyanilyen környezetkárosító anyagot raktak le a Metro áruház mögötti szántóföldek egyikén, illetve a XV. és a XVI. kerület határán, az M0-s körgyűrűre felvezető út mellé. Ezek mind magánterületek, tulajdonosaik a földhivatali dokumentumok szerint egy személyi körhöz, Dudás Lajoshoz vagy valamelyik családtagjához köthetők. Victorné Kovács Juditnak a tulajdonosok személyesen ígérték meg, hogy március 26-áig elhordják a veszélyes hulladékot, ám ez máig nem történt meg. Azt egyébként, hogy honnan származik a sitt, maga az alpolgármester derítette ki: kocsijával követte az anyagot illegálisan lerakó teherautók útját, lefotózta az eseményeket. Így derült ki, hogy a XIII. kerületi Dévai utca 19. szám alatt épülő, csaknem kétszáz lakásos társasház gödréből származik az építési törmelék, és benne az emberi csontok. Utóbbi eredetéről kiderült: a XIX. században még temető volt az építkezés helyszínén, s ezt a rendőrség igazságügyi antropológusa is alátámasztotta. Az építtető a Pesti Házak Zrt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Az elszállított föld említett területen való lerakásának jogellenessége nem tény, hanem feltételezés, de amennyiben az lenne, a felelőst tevékenységében el kell marasztalni, s a jogsértéstől távol kell tartani – szögezte le a Magyar Nemzet megkeresésére Kerényi Gyula Péter, a Pesti Házak Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: a Dévai utca 19. szám alatt a Tüzér 11 Ház Ingatlankezelő Kft. megbízása alapján az Építő Invest Kft. a generálkivitelező. A kulcsrakész épület átadásáig a munkaterületet a kivitelező birtokolja, az itt és ezzel kapcsolatban végzett tevékenységet saját hatáskörben és felelőssége mellet végzi.

– Nem átlagos ellenfelekkel állunk szemben, azt hiszik, bármit megtehetnek – mondta a húsvét előtti testületi ülésen Hajdu László. A kerületvezetőnek az interpellációra adott válaszát sem az alpolgármester, sem a képviselő-testület nem fogadta el.

Pedig a polgármester hosszasan magyarázta, hogy a kerület vezetői amint tudomást szereztek a környezetkárosításról, azonnal hatósági eljárásokat indítottak. Első fokon még decemberben, majd az érintettek fellebbezése nyomán március 23-án új eljárásban is kötelezte a XV. kerületi hatóság a földhasználókat a hulladék elszállítására és kezelésére. A környezetszennyezéssel kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal jár el, az ottani vizsgálat még tart. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság viszont megállapította, hogy a talajvíz, a közeli patakok vize nem károsodott.

A polgármester, aki egyébként vasárnap parlamenti mandátumot nyert a kerületben a baloldal jelöltjeként, lapunknak elismerte, hogy a kerületi közterület-felügyeletnek sokkal szigorúbban kellene eljárnia ilyen esetekben, azóta szigorítottak is a járőrözésen. Hajdu László ugyanakkor elmondta: a helyzeten javítani érdemben csak törvénymódosításokkal lehet. – Ami ma Magyarországon történik, környezetvédelmi Trianonnak is nevezhető. Az oligarchák büntetlenül azt tesznek, amit akarnak – fogalmazott lapunknak a polgármester.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Mindenesetre a XV. kerületi városüzemeltetési bizottságnak ezek után ki kell vizsgálnia a történteket, az esetleges további jogi és gyakorlati lépésekről pedig jelentést kell tennie a képviselő-testületnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.04.10.