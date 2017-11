Körömi Attila: Ki kellene engedni Magyarországról az áporodott levegőt

– Érdekes politikai pálya az öné. Hogyan jutott el a Fidesztől a Momentumig?

– Az én olvasatomban ez egy egyenes vonalú pálya, hiszen én a Fideszből akkor léptem ki, amikor nagyon sokan, akik most a jobboldalról – nagyon helyesen – kritizálják a kormány munkáját, még a Fidesz környékén voltak vagy épp oda tartottak. Nagyon fontosnak tartom a 2004-es dátumot, én akkor léptem ki a Fideszből, aminek több oka volt: egyrészt általános képviselői felelősséget vállaltam a kilépésemmel azért, mert világossá vált számomra, hogy ha a Fidesz kormányra kerül, akkor milyen irányba fordul a közélet. És az is világos lett számomra, hogy ezt belülről megakadályozni, megállítani, más irányba terelni nem lehet.

– 2004-ben már valami hasonló irányt látott, mint ami 2010 után bekövetkezett?

– Én megírtam ezt már, pont a Magyar Nemzetben. Egészen világos volt számomra, hogy Habony Árpád érkezése és Wermer András távozása, a polgári gondolat elengedése milyen irányt fog szabni az országnak, ha a Fidesz kerül hatalomra. Azt a fajta általános politikai felelősséget vállaltam a kilépésemmel, hogy nem tudok többet tenni. A fő indokom az volt, hogy megőrizzem az integritásomat és fenntartsam magamnak az újrakezdés lehetőségét, ha olyan időszak köszönt az országra, amikor számomra vállalható politikai erő tűnik fel a nyilvánosság terében. És ez volt a Momentum.

– A Jobbik nem volt az? Nyilván az egy korai Jobbik volt, de annak a pártnak is a közelébe került.

– Nagyon fontos ez a „korai Jobbik” megjegyzés. Az egy fiatal erő volt. Én abban a kétéves független országgyűlési képviselői korszakomban megpróbáltam az útkeresés folyamatában lévő Jobbikban elültetni egy olyan gondolatot, hogy konzervatív parlamenten kívüli erőként induljon meg a pártépítés útján. Mást gondoltak akkor a Jobbik vezetői a párt jövőjéről, és békében elváltunk egymástól. Ez egy rövid időszak volt.

– Az elmúlt egy évtizedben, a Momentum előtt nem közeledett más párthoz?

– Nem kívánok semmilyen más pártot minősíteni, értékelni, nem tartom ezt célravezetőnek. Nem láttam olyan erőt, ahol én a polgári gondolatot tudtam volna képviselni. Meggyőződésem, hogy ennek az országnak egyfajta kereszthuzatra lenne szüksége, hogy azt az áporodott levegőt, ami ellepi a közéletet, ki lehessen engedni az ablakon.

– És a Momentumban mit látott, hogy mégis csatlakozott?

– Mikor a Momentum megjelent idén januárban, és zászlajára tűzte a legáltalánosabb és legfontosabb célját, a bal- és jobboldali, sokszor művinek látszó ellentétek feloldását – ami számomra egyébként a polgár ideológiáját jelenti. A polgár esetében nem az az elsődleges, hogy a másik ember bal- vagy jobboldali, hanem hogy milyen magatartásformákat mutat: képes-e párbeszédre, van-e kritikai szemlélete, egyéni személyes felelősségvállalása. Számomra a Momentum igazából annak a polgárnak a megjelenését jelentette, amelyet én 2004-ben nagy fájdalommal láttam a Fidesz részéről elengedni.

– Ön kereste meg a Momentumot, vagy ők találták meg önt?

– Amikor Pécsett volt a bemutatkozó fórum, elmentem. Az egy kiemelt esemény volt a Momentum életében, mert valami miatt nagyon sokan jöttek össze. Én ott maradtam egész este, azokon a kisebb körös beszélgetéseken is, amelyek belenyúltak a késő estébe. Egészen meglepően jól éreztem magam, és őszintének láttam azt a fajta munkát, amelyet a Momentum – ma már tudom – programírói akkor elindítottak: kérdezték az ott megjelenteket a saját szakmájukban tapasztalható nehézségekről, gondokról. Utána én vettem fel velük a kapcsolatot, és több körben beszélgettem velük, és kiváló fiatal felnőtteket ismertem meg, egészen üdítő volt.

– Az ellenzéki nyilvánosság tereiben most mindent az együttműködésről szóló vita tölt ki, Fekete-Győr Andrást is megtámadta Juhász Péter, hogy miért az ő választókerületében indul. Tudja már, hogy az ön kerületében, Pécsen kik lesznek az egyéb jelöltek?

– Nem tudom, hogy kik lesznek a jelöltek a ’18-as választáson. Egyelőre a saját, helyi, választókerületi programon dolgozom.

– És elméletben el tudja képzelni, hogy végül visszalép, vagy éppen az ön javára lépnek vissza mások?

– Azzal a megjegyzéssel vállaltam a jelöltséget, hogy egyrészt a civil munkám nagyon fontos, csak munkaidőn kívül tudok kampányolni, másrészt pedig azzal, hogy ha én igent mondok a jelöltségre, akkor azt végigcsinálom. Hogy közben milyen politikai mozgások állhatnak elő az országos politika terében, annak a kezelése a Momentum országos elnökségére tartozik.

– Tehát helyben nem fog semmiféle együttműködésről, visszalépésről tárgyalni?

– Én helyben, a Baranya megye 2. egyéni választókerület jelöltjeként, komolyan véve a jelöltséget, ennek a kerületnek a minél jobb képviseletéért és a helyi program kidolgozásáért fogok dolgozni, a választókerületi munkára fogok teljes egészében koncentrálni. Nyolc évig parlamenti képviselő voltam, most pedig csatlakoztam egy új párthoz, beálltam a sorba, és teszem a dolgomat azon a területen, ahol jelöltként indulok.

– Hogy látja a jövő évi választás esélyeit, akár Pécsre koncentrálva?

– Teljesen új helyzet állt elő a Momentum megjelenésével. A 2018. tavaszi választásra esélyeket latolgatni nem érdemes, mert elvonja a figyelmet a munkától. El kell végezni azt a feladatot, amit a Momentum és jelöltjei el tudnak végezni. Ebből bármi elképzelhető, ahogy már mondtam, szerintem egy kereszthuzat lenne nagyon fontos az országban.

– Pécsett ez külön érdekes, mert valamikor szocialista fellegvárnak tartották, majd elsőként vette át a Fidesz, de mintha most helyben bajban lennének.

– Pécs mindig is egy olyan város volt, ahol érvényesültek ugyan az országos trendek, de mindig kicsit elcsendesedve. Kivéve persze azt az időszakot, mikor a szocialisták nagyon erősek voltak, de azt én Toller László személyiségének tudom be. Ez a város mindig szeretett kipróbálni új dolgokat, így a 2018-as választás kimenetele itt még nehezebben modellezhető, akár meglepetéseket is tartogathat.

– Volt fideszesként ön érti, hogy mi történik a polgármester és a párt más prominensei közt? Hogy miért vették rövid pórázra a polgármestert?

– Pécsi polgárként van rálátásom, hiszen nyilván dolgozom, tanítok, de erre én is felkaptam a fejem. Ez valóban olyan esemény, ami tényleg felveti azt a kérdést, hogy nem egy új modell készül-e országosan, ami a polgármesteri tisztség valamilyen korlátozását jelenti. De azt is el tudom képzelni, hogy ez egy speciálisan pécsi ügy és valamilyen komoly szakmai vagy politikai ellentétek feszíthetik a helyi szervezetet, és ennek lehet egy megnyilvánulása a polgármester gyámság alá vonása.

– Ennek lehet valamilyen hatása a jövő évi választásra?

Nyilván kihat rá, ez sokakat elérő és véleményt kikényszerítő esemény. De az előttünk álló több hónap során annyi minden történhet, hogy ez már megint csak az esélylatolgatás azon szintje, amivel nekünk nem kell foglalkozni.