Korrupciógyanús ügyek a Fővárosi Közgyűlésben

Azt a Torma Szilviát nevezte ki ügyvezetőjének a Fővárosi Közgyűlés szerdai zárt ülésén a Fővárosi Közbeszerzési Kft., aki az I. kerülettől a piaci ár csaknem harmadáért bérel önkormányzati lakást – tudta meg a Magyar Nemzet. A hölgy, akinek a havi fizetése szerdától csaknem másfél millió forint lett, gazdasági ügyvezető-helyettesként másodmagával már eddig is azt a társaságot irányította, amelynek eddigi működését Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester gyakran kifogásolta. Budapest vezetője egyébként még a közgyűlési tanácskozás nyílt szakaszában kikérte magának a Hvg.hu értesülését Torma Szilvia kinevezéséről, mert még nem is döntöttek arról. A felháborodást követően azonban a sajtó nyilvánosságának a kizárásával – információink szerint – fideszes szavazatokkal támogatták Torma Szilviát, akiről még májusban a Magyar Nemzet írta meg, hogy százmilliárdokról dönthet a Vár egyik „olcsó” bérlőjeként. Most már teljes jogkörrel és magasabb fizetéssel vezetheti az önkormányzati céget, s emellett továbbra is havi 98 ezer forintért bérelheti a budavári önkormányzattól a Mátyás-templom melletti, Hess András téri, 86 négyzetméteres lakást, amelyhez az előző ciklusban jutott hozzá.

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület fideszes polgármestere szerint az ingatlanügyekkel „minden rendben van”, bár ő maga és több, a jelenlegi kormánypártokhoz köthető vállalkozó is a valós piaci árak töredékéért bérelhet budavári önkormányzati lakást. Az ügyben egyébként ügyészségi elrendelésre a BRFK nyomoz.

A polgármesterrel jó viszonyt ápoló Torma Szilvia a Hess András téren bérel lakást Google Maps

Torma Szilvia 2010-ben még Nagy Gábor Tamás I. kerületi fideszes polgármester kabinetjének önkormányzati koordinátora volt, ebben a ciklusban a Seszták Miklós vezette Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiemelt állami szerződéseket vizsgáló főosztályának a vezetője lett. Mint korábban megírtuk, az újdonsült fővárosi cégvezető, Nagy Gábor Tamás korábbi bizalmasa álláshalmozó: jelenleg is a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. felügyelőbizottsági elnöke, az állami sportingatlanokat működtető Beruházási, Műszaki, Fejlesztési és Sportüzemeltetési (BMSK) Zrt.-nél pedig a felügyelőbizottság tagja.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t egyébként 2016-tól azért hozták létre, hogy átláthatóbbá tegye az önkormányzati társaságok közbeszerzéseit, egyszerűsítse és felgyorsítsa az eljárásokat. Ehhez képest a közbeszerzési visszásságok az elmúlt másfél évben megsokszorozódtak, a közpénzek felhasználása egyre átláthatatlanabb lett, a cég csaknem 270 millió forintos veszteséget „produkált”, s nem csoda, hogy a korábbi ügyvezető, Kádár Attila májusban sietősen távozott. Felvetődött a cég megszüntetése is. Tarlós István – mint mondta – 2017 végéig ad haladékot, hogy bebizonyítsák a közbeszerzési kft. létjogosultságát, majd megjegyezte: „Tény, hogy jelenleg is tucatjával állnak a közbeszerzések, de az új vezető bizalmat kap.”

Torma Szilvia kinevezése miatt a Jobbik, az MSZP és a DK is felháborodott, a felelősök megnevezését követelte, de hasonló tiltakozást váltott ki két másik, szintén napirendre tűzött ügy. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási (BDK) Kft. 77 ezer villanyoszlopának a reklámcélú hasznosítását ugyanis 2012-ben még törvény tiltotta meg. Az addig MSZP-s érdekkörbe sorolt ESMA Zrt., amely 2001-től szerződésben állt a BDK-val, öt éve minden reklámját leszerelte, s elszámolt a fővárosi céggel. Csakhogy időközben az ESMA-t megvette az Orbán Viktor kormányfő bizalmasának számító Garancsi István, s a jogszabályt 2015-ben feloldották. Az ESMA azonban két éve engedélyek nélkül újraindította a reklámozást, s így nem fizetett az oszlopokra szerelt „elefántfülekért”. Bár a szerdai tanácskozáson Kocsis Máté fővárosi tanácsnok, Józsefváros fideszes polgármestere tagadta, hogy a parlament bármikor is megtiltotta volna a villanyoszlopokon a reklámozást, a Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztésből pont az ellenkezője derült ki. A Fővárosi Közgyűlés most elfogadta, hogy a reklámozásra öt évre pályázatot írjanak ki. Bár azt is megszavazták, hogy egyezzenek meg az ESMA-val, illetve fizettessék ki az előző több mint másfél év ingyenes használatát, előbb Tarlós István, majd a Fővárosi Közgyűlés is elfogadta Gy. Németh Erzsébet (DK) javaslatát arról, induljon vizsgálat, hogy miért nem fizetett eddig az ESMA, és ki a felelős ezért a súlyos mulasztásért, a fővárosi bevételek elmaradásáért. Ugyanakkor azt a gyanút senkinek nem sikerült eloszlatnia, hogy a most kiírandó pályázatot nem Garancsi Istvánékra „szabják”. A fideszes többség ugyanis elutasította Horváth Csaba (MSZP) javaslatát arról, hogy a pályázat nyertesének plakáthelyeire a választási időszakban kampányplakátokat is kihelyezhessenek. A határozat szerint ugyanis csak „tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt” – jelentsen ez bármit is – lehet kihelyezni a hirdetési felületekre.

A másik korrupciógyanús ügyről még a Fővárosi Közgyűlés ülése előtt beszélt Tokody Marcell (Jobbik). Szerinte a korrupció melegágya, hogy hétezer fővárosi lámpatest LED-es korszerűsítésére 1,1 milliárd forintos keretet szabnak meg a BDK Kft.-nek. A képviselők elfogadták, hogy 2018 és 2019 között a közvilágítási lámpák cseréjét részben hitelből és saját forrásból finanszírozzák, a projektre majd közbeszerzést írnak ki. Ám a Jobbik attól tart, hogy – mint például Zalaegerszegen vagy Dunaújvárosban – „irányított” lehet a közbeszerzés. Az említett városokban ugyanis a korábban Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségi körébe tartozó cég nyerte el a megbízást. Tokody Marcell – akinek saját felmérése szerint az 1,1 milliárd forint kétharmadáért is le lehetne cserélni a lámpatesteket – hiába javasolta, hogy előzetes „indikatív árbecslés” alapján írjanak ki pályázatot, a kormánypárti képviselők leszavazták. Egyébként a BDK már cserél lámpákat, a III. kerületben például a közeljövőben 347 világítótestet szerez be több mint 42 millió forintból.