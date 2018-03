Kósa csak négy év után kezdett gyanakodni!

Hiteles a lapunk által közzétett közjegyzői okirat – ismerte el Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter a Magyar Nemzet kérdésére Budapesten, egy más témában tartott sajtótájékoztatón. Elmondta: az ügy 2012-ben kezdődött, amikor egy volt iskolatársának jó ismerőse, egy hölgy azt állította neki, nagy összeget fog örökölni Németországból, és tanácsot kért tőle.

Kósa közölte: a közjegyzői okirat azért készült, mert az ő tanácsára a hölgy részben állampapírokba akarta fektetni az összeget, és ehhez ő segítséget ígért. Hozzátette: az évek folyamán az okiratot meg kellett erősíteni, de csak

2016-ban lett neki gyanús, hogy nem is létezik a 4,3 milliárd eurós örökség.

„Akkor lezártam magamban, hogy ez szélhámosság, kamu” – mondta a miniszter.

Kósa arról is beszélt, hogy később jó barátjától, a csengeri polgármestertől hallotta, hogy a hölgy a csengeri önkormányzatnak, az ottani egyháznak is felajánlásokat tett, azonban az ígéretekből semmi nem valósult meg, sőt a hölgy számos csengeri magánszemélytől – éppen a nagy örökségre hivatkozva – kölcsönöket kért és kapott. Emiatt az ügyben feljelentés is született, a csengeri polgármester elmondása szerint rendőrségi eljárás van folyamatban.

„Miért kellene lemondanom? Nem kértem és nem kaptam pénzt, nem vásároltam államkötvényeket, semmi nem történt”

– zárta szavait Kósa.

Kósa Lajos a facebook-on ebben a videóban tette közzé magyarázkodását.