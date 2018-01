Kósa: Ha nem a Fidesz jelöltje nyer, a körmére néznek

Körülbelül 157 milliárd forint állami fejlesztési támogatásra számíthat a Modern Városok Program keretében Hódmezővásárhely 2022-ig, ebből az összegből pedig már 4 milliárd forintot folyósítottak is a településnek – árulta el lapunk kérdésére keddi sajtótájékoztatóján Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter. Szavai azért érdekesek, mert a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választási kampány során a Fidesz szórólapokon és sajtótájékoztatókon is arra figyelmezteti a lakosságot, hogy ha nem a kormánypárt jelöltje, Hegedűs Zoltán lesz a város polgármestere, akkor nem biztos, hogy megérkeznek a településre a megígért pénzek. Emlékezetes, hasonló üzenettel kérte a vasárnapi – botrányt kavaró – mise végén Németh László esperes is, hogy a fideszes jelöltet támogassák a hívek.

– Szerintem ez egy rossz álláspont, azért kell megválasztani (a Fidesz jelöltjét), mert egy jó polgármester lenne – szögezte le Kósa, aki szerint nem támogatások kifizetése miatt érdemes a kormánypártra szavazni. A minisztert arról is kérdeztük, hogy akkor is kifizetnék-e a településnek járó támogatást, ha a független Márki-Zay Péter nyerné a választást. Kósa erre úgy reagált: Szeged esetében megérkeznek a források, Botka László pedig nem a Fideszhez közel álló polgármester. Hozzátette, hogy Salgótarján esetében hasonló a helyzet, oda sem aszerint érkeznek meg a támogatások, hogy milyen pártállású a polgármester. Ennek ellenére a miniszter egy sejtelmes megjegyzést is tett.

– Azért nem merem kimondani azt, hogy ha ott megválasztják a függetlent jelöltet, akkor ugyanúgy érkeznek a pénzek, mert nem mondhatom, hogy ő egy talpig becsületes ember – mondta Kósa, aki szerint Márki-Zay Péter hazudott a választóknak. Bár Kósa kikerülte volna a kérdést, jeleztük neki, arra lennénk kíváncsiak, hogy ha a kormány szerződésben vállalja a pénz kifizetését, akkor miért a polgármesterrel foglalkoznak. Erre Kósa azt mondta: ha ő lesz a polgármester, akkor mindent kétszer-háromszor kell majd ellenőriznünk.

Márki-Zay Péter korábban arról beszélt, hogy furcsa egybeesés volt, hogy jelöltként való indulásának hírére váratlanul és gyorsan szűnt meg korábbi munkahelye, valamint hogy ismerősei figyelmeztették, hogy pont a kampány idejére szereltek fel háza közelében térfigyelő kamerákat. Kósa szerint ezek az esetek nem függenek független jelölt indulásával, erről hazudott Márki-Zay.

A tájékoztatón egyébként elhangzott, hogy csaknem 250 fejlesztési projektről született már megállapodás a magyar kormány és a 23 megyei jogú város között, aminek összértéke meghaladja a 3500 milliárd forintot – ismertette Kósa Lajos. Hozzátette, eddig 600 milliárd forintot fizettek ki a településeknek fejlesztésekre. A tavalyi évről 80 milliárd forint kifizetése tolódott át 2018-ra, az előirányzat szerint (az áprilisi választási hónapig) további 80 milliárd forintot tervez kifizetni a kormány az önkormányzati fejlesztésekre – mondta Kósa Lajos.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.17.