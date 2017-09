Kósa Lajos: A Soros-szervezetek kapcsán beérett a sárkányfog-vetemény

„Kell-e 1 millió migránst beengedni évente az unióba?”, „Kell-e adni 4 és fél millió forintot a migránsoknak fejenként?” – Kósa Lajos szerint többek között ezeket a kérdéseket is fel fogják tenni a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultáción. A nagyobbik kormánypárt leköszönő frakcióvezetője, aki október 2-ával tárca nélküli miniszter lesz, keddi sajtótájékoztatóján kiemelte: nagyon fontos lenne, hogy még a téli parlamenti szünet előtt a nemzeti konzultáció alapján legyen információ arról, hogy a választópolgárok mit gondolnak a „Soros-tervről”. Bejelentette, hogy a Fidesz-frakció arra kéri a kormányt, mielőbb kezdjen hozzá a „Soros-tervről” szóló nemzeti konzultáció kivitelezésének.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A politikus egyébként úgy vélte: a német tapasztalatok alapján a migránsok átlagosan 20-30 év alatt integrálhatók a munkaerőpiacra, egyharmadában analfabéták, teljes mértékben idegen tőlük az európai munkakultúra és azt el is utasítják. „Ők a segélyért jöttek” – jegyezte meg.

A politikust arról is kérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy milyen gyűlölethullámmal találkoznak a Magyarországon az oltalmazott státus alatt álló menekültek, mikor nyaralni viszik őket. Kósa szerint ez „tudatos politika következménye”, miután Brüsszel tömegével összekeverte a menekülteket a migránsokkal, azé a felelősség, aki mindenkit menekültnek hív, azt is, aki nem az. Azt is mondta, hogy a „Soros-szervezetek kapcsán beérett a sárkányfog-vetemény”, vagyis úgy vélte, az érintett szervezeteknek is meg kellett volna tenni korábban a különbségtételt.

„Nem hiszem, hogy Gulyás Gergely jó tanácsokra szorul, de tele vagyok jó tanácsokkal” – jegyezte meg érdeklődésünkre, hogy készül-e tanácsokat adni a frakcióvezetői poszton őt váltó politikustársának. Hozzátette, hogy a frakcióvezetést „okosan, ügyesen” kell csinálni, a frakcióinfó pedig legyen „szellemes, parádés, szórakoztassa a nézőket meg az itt ülőket is”.

Két üzemzavar miatt még nem kell rendszerszintű hibát vélelmezni – ezt azzal kapcsolatban jelentette ki a politikus, hogy nemrégiben két alkalommal is félbe kellett szakítani futballmeccseket amiatt, mert a stadionokban elment a világítás.