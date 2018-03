Kósa Lajos csupán egy naív balek, mondogatják párttársai

Kósa Lajos nem elkövetője, hanem áldozata egy bűncselekménynek – mondta el az ATV-ben előbb Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd a 444.hu portálnak ugyanezt fejtette ki Gulyás Gergely, a párt frakcióvezetője is.

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Hidvéghi Balázs Rónai Egonnal beszélgetett Kósa Lajos rejtélyes 1300 milliárd forintos ügyéről.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ez egy komolytalan ügy, és nyilvánvalóan egy szélhámossággal állunk szemben, Kósa Lajost ebben az egész ügyben maximum annyi kritika érheti, hogy jóhiszemű volt vagy naiv – mondta.

Hidvéghi arra a kérdésre is csak azt tudta mondani, hogy „komolytalanság”, hogy: „Mi lett volna, ha ez nem egy átverés, és tényleg megérkezett volna a 800 millió forint Kósa édesanyjának a számlájára?” A Fidesz szóvivője a közjegyzői dokumentumok valódiságát is megkérdőjelezte, holott azt még Kósa Lajos sem vitatta. Hidvéghi Balázs szerint a rendőrség dolga lesz majd kideríteni, hogy mi történt itt.

Amikor a műsorvezető felvetette, hogy ha Kósát a közgazdász diplomája ellenére sikerült becsapni ezzel az 1300 milliárd forintos történettel, akkor is elment egy közjegyzőhöz és aláírt egy papírt arról, hogy az édesanyja számlájára utaljanak át 800 millió forintot, akkor Hidvéghi megismételte, hogy itt nyilvánvalóan nem Kósa Lajos a főszereplő, hanem azok, akik elkövették ezt a szélhámosságot.

Hidvéghi Balázs azzal is érvelt, hogy Kósa Lajos feljelentést tett, és majd most ki lesz minden vizsgálva, ám Kósa a saját elmondása szerint egy ideje már rájött, hogy átverték, és mégsem tett feljelentést. Erre a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy ez egy ideje húzódó ügy volt, amiből aztán kilépett, most pedig feljelentést tett.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője, Gulyás Gergely hasonlóan nyilatkozott sajtótájékoztatóján a 444.hu-nak, e szerint Kósa Lajos nem elkövetője, hanem áldozata a bűncselekménynek, és mivel semmiféle pénzmozgás nem történt, se Kósának, se a családjának anyagi haszna nem származott az ügyből, ezért minden ezen túli részletet és kalandot Kósa Lajossal vitassanak meg.

Arra a kérdésre, hogy a dokumentum, ami alapján Kósa Lajos anyjának 800 millió forintot kellett volna utalni, hamis-e, Gulyás elmondta, hogy ezt Kósától kell megkérdezni, de ő úgy tudja, hogy igen.

A frakcióvezető tájékoztatóján elhangzott az a kérdés is az RTL Klub riportértől, hogy Kósa Lajos (aki jelenleg a sok százmilliárdos városfejlesztési programért felelős tárcanélküli miniszter) vajon alkalmas-e valaki óriási uniós forrás kezelésére, ha egy ilyen bűncselekményben meg lehet vezetni. Erre Gulyás azt mondta, hogy mindannyian válhatunk bűncselekmény áldozatává. Az újságíró jelezte, hogy nem ez volt a kérdése, de Gulyás erre annyit mondott: ez a válasza.