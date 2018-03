Kósa Lajos ellen tüntettek, rájuk hívták a rendőröket

„Lajos, 800 millióból hány sertéstelep jön ki?”, „Minden disznóságot elszámoltatunk” – ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel vonultak szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége elé néhány felháborodott állampolgárok, akikre valakik rendőröket küldtek. A kiérkező hatóság emberei igazoltatták a demonstrálókat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hír TV A sertéstelep előtt Kósa és a korrupció is szóba került Gurmai Zita arról beszélt egy demonstráción, hogy már az elmúlt 8 hétben kirobbant botrányok is elég indokot szolgáltatnak a Fidesz leváltására.

„Ez egy pitiáner aljas kis megfélemlítés volt. Ahova nem tudnak kopaszokat küldeni, oda kivezénylik a rendőrséget. Az eset után egy kérdés marad: Kósához, Tiborczhoz, Szabóhoz, Semjénhez, Matolcsyhoz mikor kopogtatnak már be a rendőrség és az ügyészség emberei?” – fogalmazott ezzel kapcsolatban Gurmai Zita, az MSZP elnökségi tagja a párt weboldalán.

A Hír TV riportjából az is kiderült, Gurmai Zita arról beszélt a tüntetésen, hogy az elmúlt 8 hétben kirobbant botrányok is elég indokot szolgáltatnak a Fidesz leváltására. Az ellenzéki politikus szerint a tárca nélküli miniszterhez köthető sertéstelep ügyeiben is közbenjárt az a közjegyző, aki a tárcavezető édesanyja nevére kért 800 milliós ajándékról szóló okiratot is kiállította.

„Kósa Lajosnak tehát bizonyítania kell, hogy nem kapcsolódik a sertéstelep-tulajdonos család pénzügyeihez. Ugyanis kiderült, hogy nemcsak a mamája, a felesége, a barátja, hanem a közjegyzője is kapcsolódik a Szilágyi-család bizniszéhez” – fogalmazott az MSZP-s politikus.