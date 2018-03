Kósa Lajos ragaszkodott a 800 milliós ajándékhoz

Kósa Lajos ragaszkodott hozzá: készüljön egy olyan közokirat, hogy édesanyjának 800 millió forintnak megfelelő eurót ajándékoz egy csengeri asszony – erről beszélt a Magyar Nemzetnek az ajándékozó közeli hozzátartozója, aki ismeri az ügy részleteit. Ez azért is figyelemre méltó, mert a fideszes politikus többször is azt állította: önzetlenségből, a közjó érdekében segített az állítólag mesés vagyont öröklő nőnek, hogy a pénz megfelelő helyre kerüljön, és ebben semmiféle személyes haszonszerzés nem motiválta. A rokon szerint ugyanakkor Kósa Lajos kifejezetten kérte, hogy ne hozzá, hanem édesanyja számlájára érkezzen 2,6 millió euró. A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter korábban azzal is védekezett, hogy ő alig ismeri a nőt, aki – közokiratba foglalt dokumentum szerint – megbízta, hogy kezeljen egy 1300 milliárd forintos vagyont.

Ehhez képest Kósa Lajoson kívül a politikus több ismerőse is üzleti kapcsolatba került a milliárdos vagyon állítólagos örökösével, Szabó Gábornéval. Az asszony rokona elmondta, az Észak-atlanti Pénzügyi Befektető Kft. egyik tulajdonosa Szabó Gáborné mellett Orendi Mihály, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, aki a Magyar Országos Korcsolyázószövetségnek az ügyvezetője – ennek pedig az elnöke Kósa Lajos. A kft.-ben érdekelt volt Fiák István is, a politikus jóbarátja, aki a korcsolyaszövetség elnökségi tagja.

Orendi Mihály a HVG.hu-nak nyilatkozott az üzletről, hangsúlyozva, Kósa Lajosnak az égvilágon semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő beszállt a vállalkozásba (amelyben mostanáig érdekeltsége van). Kifejtette ugyanakkor, hogy ő is az állítólagos örökség hírére érkezett, hogy sok százmilliós északkelet-magyarországi (sport)fejlesztéseket hajtsanak végre. Mindebből semmi sem lett, mint ahogy a mesés pénzről sem lehet tudni túl sokat.

Az állítólagos milliárdos örökség várományosa, Szabóné tulajdonosa a Maláj Gabi Bt.-nek, amely egy boltot üzemeltet Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A szabolcsi kisvárosban tett látogatásunkkor a rokontól megtudtuk azt is, hogy az asszony állítólag a hetvenes években disszidált apjától örökölte a vagyont. A Kósával kötött szerződésekből végül nem lett semmi az elhúzódó hagyatéki eljárás miatt. Állítása szerint 8-9 éve folyik a hagyatéki eljárás külföldön a több országon átívelő vagyoncsomag miatt. A hagyaték nemcsak készpénzből áll, hanem üzemek és részvények is tartoznak bele.

A Szabó család csalódott Kósa Lajosban, mert úgy érzik, cserben hagyta őket. Nem értik, hogy ha Kósa Lajos elmondja, egy nő jelentkezett nála befektetési szándékkal, és a papírokat hitelesnek ítélte, akkor miért nevezi Szabónét nem sokkal később már kóklernek, és miért állítja azt, hogy becsapták. Kósa a 2017 eleji teljes elhidegülést megelőzően, állítólag, támogatást ígért a családnak. A férfi szerint Kósa elmondta, hogy ők fel tudják majd gyorsítani a hagyatéki dolgokat. Mindez nem történt meg, és „gusztustalannak” érzik, ahogy Kósa védekezik, ezért az összes szerződést visszavonják.

Az asszonyt megviselték az utóbbi napok történései, pár hete ugyanis férje öngyilkosságot követett el. Szabó Gábornénak négy gyereke van, az egyik már férjhez ment, és két unokája is született. Most együtt élnek egy nagyobb családi házban, rendezett kerttel. A lapunknak nyilatkozó rokon elmondta, hogy a férj határőrként dolgozott, és elég szegények voltak, de pedáns, korrekt embernek ismerte meg. Szerinte a férfi nem a szégyen miatt vetett véget az életének, hanem a kilenc évig húzódó hagyatéki és az ügyben indult, házkutatással járó nyomozás elhúzódása miatt. Az asszonyt megviselte férjének elvesztése, és emiatt nem hagyja el a lakást, de nincs házi őrizetben.

Amikor régi házuknál jártunk, az egyik környéken lakó elmondta, hogy többször segítenie kellett az asszonynak, mert nem volt pénze. Állítása szerint az utcában szinte mindenkitől kért kölcsön, amit aztán vagy megadott, vagy nem. Szabóné két gyerekével tulajdonosa a Maláj Gabi Bt.-nek, amin keresztül egy boltot üzemeltetnek. A bolt oldalában működik az Atlantisz söröző. Itt azt mondják: segített az ott élő embereken Szabóné, és nem hajlandók beszélni róla, nem kívánnak lejáratásában segédkezni. Itt az emberek inkább tisztelték, és nem gondolják róla, hogy csaló lenne.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.16.