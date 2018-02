Kósa Lajos rántott kacsamájra várva tett nagy bejelentést

Újraindította Facebook-oldalát Kósa Lajos. A tárca nélküli miniszter a budapesti Hold utcai piacon, az egyik étterem előtt ülve jelentette be az örömteli hírt. – Azért itt, mert elhatároztam, vagy tudok finom dolgokat enni, vagy egyáltalán nem eszek – fogalmazott Kósa. Hozzátette, manapság sajnos úgy rohan az ember, hogy a minőségre nem is figyelve „csak úgy megeszik valamit”. Elkerülve ezt a hibát, ő most friss rántott kacsamájat rendelt, ami „egy meki árából megvan, de nem lehet összehasonlítani” – árulta el.

„Elkezdődik a kampány, és nagyon mozgalmas az életem, és néhány barátom unszolására arra gondoltam, hogy újraindítom a Facebookomat” – mondta. Mivel rengeteg helyre megy az országban, sok érdekes történik vele, ennek legjavát osztja majd meg a közönséggel. Megköszöni, ha kommentelünk, de csak moderáltan, a szerencséseknek még akár válaszolhat is a miniszter. – Ha nem értetek egyet, azzal sincsen semmi baj, de a Facebooknak azt a stílusát, ami csak vagdalkozik, és értelmeset nem mond, azt nem nagyon szeretem.

Akit érdekel, hogy mit csinálok, az kövessen – bátorította a közönséget Kósa Lajos, mielőtt megérkezett volna a kacsamája.

Malacokról ezúttal sem esett szó.